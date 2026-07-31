Immissioni in ruolo, il 31 luglio termina la fase ordinaria: cosa succede ora?

Dopo la chiusura della procedura relativa alle 150 preferenze Gps, durata dal 16 al 29 luglio, ci si avvia verso la fase straordinaria delle immissioni in ruolo. Oggi, infatti, 31 luglio, termina ufficialmente la fase ordinaria e si va verso quella straordinaria, in attesa della mini call veloce, per quanto riguarda la prima fascia delle Gps sostegno (in caso di posti disponibili).

Oltre alla fase provinciale, la normativa prevede una seconda opportunità per chi non dovesse ottenere il ruolo nella propria provincia: la cosiddetta mini call veloce, che permette di concorrere ai posti rimasti vacanti in altri territori.

Le parole dell’esperto

Ecco cosa ha detto il nostro esperto Lucio Ficara: “Il 31 luglio è giorno chiave perché dovrebbe terminare, secondo il cronoprogramma ministeriale la fase ordinaria delle immissioni in ruolo, cioè lo scorrimento delle graduatorie di merito e delle GaE per i posti che sono eventualmente rimasti vacanti e che possono dare scorrimento a queste graduatorie. giorno 1° agosto, dunque già in fase di fine settimana e in maniera preponderante il giorno di lunedì, il 3 di agosto, avremo un quadro complessivo dei posti residuati dall’immissione in ruolo dalla fase ordinaria”.

“Diciamo che gli elenchi regionali fanno parte della parte della fase ordinaria, cioè dello scorrimento successivo all’esaurimento delle graduatorie di merito. Ci sono appunto gli elenchi regionali che danno linfa ai posti residuati. Ma terminata questa fase e quindi mandato in pensione anche l’elenco regionale, dal 3 fino al 13 di agosto si apre una finestra che consentirà sui posti di sostegno residuati di mettersi in ruolo con le GPS prima fascia sostegno“.

Fase ordinaria

La prima fase ordinaria Comprende:

• Le assunzioni da GAE e GM, inclusi gli idonei al 30%;

• Lo scorrimento degli elenchi regionali dei concorsi dal 2020 in poi, con priorità ai candidati che hanno svolto il concorso nella stessa regione.

Gli elenchi regionali, introdotti dal DM 68/2026, rappresentano una delle novità più rilevanti nella misura in cui consentono l’assunzione degli idonei che hanno superato la prova orale, ma non rientrano tra i vincitori.

Fase straordinaria

La fase straordinaria, che deve concludersi entro il 13 agosto, si riferisce esclusivamente ai docenti di sostegno, e prevede il conferimento del contratto a tempo indeterminato dei docenti inseriti in GPS I fascia sostegno.

Dal 14 agosto al 18 agosto è prevista la procedura della mini call veloce.