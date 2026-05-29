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Docenti
29.05.2026

GPS sostegno e TFA: come funziona l’inserimento in graduatoria

Salvatore Pappalardo
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Indice
Scioglimento della riserva
GPS posti di sostegno
Mancato conseguimento del titolo
Iscrizione elenchi aggiuntivi

L’O.M. n° 27 del 16 febbraio 2026, nel dettare le Procedure per l’aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e d’istituto e per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e ATA, ha previsto, per i docenti iscritti al percorso abilitante e a X ciclo TFA sul sostegno, la possibilità di inserirsi in GPS prima fascia con riserva.

Scioglimento della riserva

L’iscrizione in GPS prima fascia resta confermata a condizione di conseguire il relativo titolo entro il 30 giugno 2026 e sciogliere la riserva dal 15 giugno al 2 luglio del 2026 con le modalità che saranno indicate successivamente dal Ministero.

GPS posti di sostegno

I docenti, inseriti con riserva, che conseguono la specializzazione entro il termine suddetto, nel momento in cui conseguono il titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno e sciolgono la riserva, sono inseriti col punteggio e nel posto spettante nella graduatoria GPS di prima fascia.

Mancato conseguimento del titolo

Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento nei tempi con le modalità rese pubbliche dal Ministero, comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

Iscrizione elenchi aggiuntivi

I docenti che, entro la scadenza del 16 febbraio, pur se iscritti in un percorso abilitante o al X ciclo TFA sostegno, non hanno presentato la domanda per essere inseriti con riserva nella GPS di prima fascia, o conseguono il titolo successivamente al 30 giugno del 2026, possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

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