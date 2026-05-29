GPS sostegno e TFA: come funziona l’inserimento in graduatoria

L’O.M. n° 27 del 16 febbraio 2026, nel dettare le Procedure per l’aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e d’istituto e per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e ATA, ha previsto, per i docenti iscritti al percorso abilitante e a X ciclo TFA sul sostegno, la possibilità di inserirsi in GPS prima fascia con riserva.
L’iscrizione in GPS prima fascia resta confermata a condizione di conseguire il relativo titolo entro il 30 giugno 2026 e sciogliere la riserva dal 15 giugno al 2 luglio del 2026 con le modalità che saranno indicate successivamente dal Ministero.
I docenti, inseriti con riserva, che conseguono la specializzazione entro il termine suddetto, nel momento in cui conseguono il titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno e sciolgono la riserva, sono inseriti col punteggio e nel posto spettante nella graduatoria GPS di prima fascia.
Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento nei tempi con le modalità rese pubbliche dal Ministero, comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.
I docenti che, entro la scadenza del 16 febbraio, pur se iscritti in un percorso abilitante o al X ciclo TFA sostegno, non hanno presentato la domanda per essere inseriti con riserva nella GPS di prima fascia, o conseguono il titolo successivamente al 30 giugno del 2026, possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia.