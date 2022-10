Gps ed errori dell’algoritmo. Come cambiare riserve, precedenze, spezzoni e completamento: giovedì 13 ottobre confronto sindacati-MI

Gps ed errori dell’algoritmo. Come cambiare riserve, precedenze, spezzoni e completamento: giovedì...

Come anticipato dal sindacato Flc Cgil, il Ministero ha aperto un confronto tecnico sulle procedure informatizzate di nomina dei supplenti a seguito dei numerosi malfunzionamenti dell’algoritmo. Le Gps continueranno a essere al centro del confronto giovedì 13, con l’obiettivo, per il Mi, di frenare la linea dei ricorsi che i tanti esclusi sono sul punto di intraprendere.

Gestione delle riserve e delle precedenze

Tra le questioni più urgenti quella relativa alla gestione delle riserve e delle precedenze legate alla Legge 104/1992. Il traguardo – chiarisce il sindacato – sarebbe riuscire a fare una sintesi equilibrata tra il diritto del riservista e quello di chi è inserito in una specifica graduatoria e fascia. Nel caso delle precedenze derivanti da L. 104, ad esempio, bisognerebbe evitare che l’applicazione della precedenza consenta di scavalcare intere graduatorie e relative fasce. “Il sistema informatizzato deve riprodurre in maniera più fedele la gestione delle precedenze che si operava con le nomine in presenza” raccomanda il sindacato di Francesco Sinopoli.

Gestione degli spezzoni e del completamento

Un altro argomento di confronto, sempre in tema di rimodulazione dell’algoritmo, riguarda la gestione degli spezzoni e del completamento. Ecco cosa suggerisce Flc-Cgil: