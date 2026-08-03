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ATA
03.08.2026

Immissioni in ruolo ATA 2026/2027, contingente sbloccato. Informativa Mim – sindacati il 4 agosto

Redazione
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Indice
A che ora è l'informativa?
I dati dell'anno scorso

Novità in merito al contingente per le assunzioni del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Come scrive Flc Cgil, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente convocato le organizzazioni sindacali per l’informativa sul contingente delle assunzioni del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027, a seguito dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A che ora è l’informativa?

Domani, martedì 4 agosto alle ore 10:30, i sindacati sono stati convocati al Mim. Questo è il passaggio che precede l’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale ATA con decorrenza 1° settembre 2026.

dettagli sul contingente autorizzato e sulla distribuzione dei posti saranno resi noti al termine dell’informativa.

I dati dell’anno scorso

L’anno scorso ci sono state 10.348 assunzioni824 delle quali riguardanti il profilo di Dsga. Pertanto, c’è stato un totale di 9.524 unità da attribuire ai restanti profili del personale ATA.

Il numero dei posti vacanti ha superato abbondantemente quello delle assunzioni autorizzate, per le quali è tuttora operante il vincolo che le limita alla semplice copertura dei pensionamenti.

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