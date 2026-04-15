Ata 24 mesi 2026, domande dal 28 aprile? Ciad richiesta per tutti i profili tranne uno, ecco quale

Nella giornata di ieri, 14 aprile, si è svolta un’informativa tra le Organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito in merito alla bozza di nota relativa all’aggiornamento e all’integrazione delle graduatorie ATA cosiddette “24 mesi”.

Le scadenze indicative

Le scadenze, come abbiamo già scritto, sono state rese note seppur in via indicativa:

Pubblicazione dei bandi : entro il 21 aprile

: entro il 21 aprile Presentazione delle domande: dal 28 aprile al 19 maggio

Scelta delle scuole: quando presentare l’Allegato G

Per quanto riguarda la scelta delle scuole (Allegato G), necessaria per l’inserimento nelle graduatorie di istituto di prima fascia, la procedura sarà attivata successivamente alla valutazione delle domande da parte degli Uffici provinciali.

L’apertura della piattaforma è prevista orientativamente dal 23 giugno al 13 luglio.

Le modalità operative e le date definitive saranno comunicate con una successiva nota ministeriale.

L’opinione di Cisl Scuola

La CISL Scuola, in un comunicato, ha richiesto espressamente che venissero chiariti meglio alcuni aspetti riguardanti la possibilità di far valere il servizio prestato in un’area superiore anche ai fini della maturazione del requisito di accesso per l’inserimento nell’area immediatamente inferiore. Ciò in riferimento alla valutabilità del servizio prestato come DSGA da chi vuole accedere alla graduatoria degli assistenti amministrativi e tecnici, ma anche di quello prestato come assistente (amministrativo o tecnico) da chi intende accedere al profilo di collaboratore scolastico.

Tale profilo, infatti, non essendo ancora attivato quello di operatore scolastico (stante il rinvio dei nuovi Ordinamenti ATA al 2027/28 previsto all’art. 18 del DL19/2026, attualmente in via di conversione al Senato), può ancora considerarsi nei fatti come “immediatamente inferiore” a quello di assistente. L’Amministrazione si è riservata di prendere in considerazione l’accoglimento di quanto richiesto dalla CISL Scuola.

Necessaria la Ciad?

Per quanto riguarda la CIAD (certificazione di alfabetizzazione digitale), la circolare prevede che la stessa sia richiesta esclusivamente per i nuovi inserimenti in tutti i profili, escluso quello di collaboratore scolastico.

Cosa si attende ora

L’incontro odierno rappresenta un passaggio preliminare in vista della pubblicazione ufficiale dei bandi. Nei prossimi giorni sono attese le comunicazioni definitive che daranno il via alle procedure.