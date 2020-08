Graduatorie provinciali, niente proroga per adesso: oltre 500 mila domande già inoltrate

Numeri elevati di partecipazione per le graduatorie provinciali: 709.981 le domande complessive a sistema. Nonostante i numerosi problemi, per adesso, niente proroga.

Graduatorie provinciali: oltre 700 mila domande

E’ il Ministero che rende note le cifre per gli aspiranti supplenti: in totale sono state già inoltrate 515.290 domande, già chiuse e inviate, mentre 194.691 sono inserite nel sistema in attesa di essere inoltrate da parte degli utenti. I dati sono riferiti alle 19.00 del 4 agosto.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Istruzione è molto chiaro e ricorda infatti che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 23.59 del prossimo 6 agosto.

Oltre 752mila gli utenti che sono entrati, ad oggi, nel sistema digitale di presentazione della domanda, per un totale di 6,9 milioni di accessi all’istanza.

La procedura, conclude il Ministero, è stata aperta lo scorso 22 luglio e quest’anno, per la prima volta, è stata interamente digitalizzata.

Niente proroga per le Gps. Per adesso

Eppure i candidati sperano in una proroga delle domande. Chiesta già dai sindacati e dalle forze politiche. I malfunzionamenti e gli errori sono stati tantissimi, come abbiamo riferito in precedenza.

Abbiamo anche parlato dei punteggi, la cui valutazione è indispensabile. Ecco perchè la Flc Cgil chiede “un protocollo di verifica dei punteggi, che veda il coinvolgimento del sindacato a garanzia di trasparenza e omogeneità di trattamento, e indicazioni chiare sulle modalità di presentazione di eventuali reclami e per la correzione degli errori materiali nella compilazione”.

Il rischio, come già ricordato, è quello della valanga di ricorsi dovuti anche all’assenza di graduatorie provvisorie che avrebbero garantito una buona parte di conciliazioni in caso di punteggi errati.

