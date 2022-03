Graduatorie scuola, chi può far parte delle Gae?

Di recente è stato predisposto il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

La domanda dovrà essere inviata – esclusivamente – con modalità telematica tramite Istanze online dal 21 marzo 2022 al 4 aprile 2022.

Con la riapertura delle procedure, il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;

la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;

il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Come presentare domanda

Per la presentazione della domanda sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

registrazione tramite SPID al portale del Ministero dell’Istruzione e registrazione al servizio Istanze on line per la compilazione dell’istanza – solo per il personale che non è già registrato inserimento della domanda via web, nella sezione dedicata, “Istanze on line – Accesso al servizio”.

Chi può iscriversi nelle Gae? Sono graduatorie aperte a nuove iscrizioni?

Nelle graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento. Sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alla posizioni degli iscritti ma, per la legge 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti.

Le tre fasce delle Gae

nella prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);

nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;

nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento.

Alcune FAQ del ministero

Cosa fare se si risulta già inseriti con riserva?

Cosa significa il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste”?