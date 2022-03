Graduatorie scuola: quanti punti vale il servizio militare?

Le recenti pronunce favorevoli dei giudici dei tribunali di Roma, Napoli, Frosinone e Vercelli hanno ribadito la possibilità di riscattare il servizio militare, o comunque il servizio civile, svolto non in costanza di nomina. Per i ricorrenti di ricorsiscuola.it è stato stabilito il valore del servizio di leva prestato quale annualità di servizio scolastico.



PER I DOCENTI 12 PUNTI

Tradotto in termini di punteggio, per i docenti, l’accoglimento del ricorso significa aver acquisito il diritto di incrementare di 12 punti ulteriori per l’aggiornamento delle GPS e delle GAE atteso nelle prossime settimane.



PER IL PERSONALE ATA 6 PUNTI

Oltre al personale docente la storica vittoria dei legali dello studio B&Z (riportata nel seguente link https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-epocale-per-ricorsiscuola-it-riconosciuto-il-servizio-militare-al-personale-ata/ ) a favore del personale ATA ha di fatto aperto l’opportunità di ricorrere ed incrementare il punteggio nelle graduatorie di riferimento a tutto il personale scolastico (docenti, tecnici amministrativi e collaboratori scolastici). Per il personale non docente il punteggio riconosciuto dai giudici è pari alla valutazione di un’intera annualità scolastica pari a 6 punti da poter aggiungere al punteggio già maturato.



Al ricorso posso aderire sia il personale scolastico di ruolo che il personale “precario” infatti oltre all’aggiornamento delle GAE o delle GPS il riscatto del servizio militare (o del servizio civile) riconosciuto come annualità di servizio è dichiarabile ai fini delle GI (graduatorie interne di istituto) oltre che per la MOBILITÀ e per la RICOSTRUZIONE CARRIERA

