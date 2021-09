Green pass, entrano in vigore le nuove regole per scuola, università e trasporti

Primo settembre, entrano in vigore le regole del green pass per trasporti, scuola e università. Non più solo locali al chiuso, palestre, piscine e manifestazioni sportive. La certificazione verde dovrà essere esibita per viaggiare (treni a lunga percorrenza, navi e aerei). Il decreto del 6 agosto ha infatti introdotto alcune novità che da oggi entrano a regime. Per quanto riguarda i treni, a verificare la validità del certificato esibito sarà chi controlla la validità del biglietto. Chi non ne sarà in possesso verrà invitato a scendere alla prima stazione utile. Nel caso di treni e navi, la capienza stimata sarà dell’80%. Per quanto riguarda gli aerei, il green pass servirà non solo per le tratte internazionali ma anche per quelle nazionali, stessa cosa per gli autobus che collegano più regioni. Esentati i minori di 12 anni e i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute. Non sarà necessaria la certificazione verde invece nel trasporto pubblico locale. Capienza fissata all’80% in zona bianca e gialla.

Sulla scuola, dal 1° settembre vige l’obbligo per tutto il personale scolastico di possedere il green pass. Chi non ne sarà in possesso non verrà fatto accedere all’istituto e ciò verrà considerato come “assenza ingiustificata”. Dopo cinque giorni il rapporto di lavoro verrà sospeso e scatterà il taglio dello stipendio. A controllare la presenza e la validità del green pass saranno i dirigenti scolastici tramite una piattaforma web (che sarà pronta fra qualche giorno). Esentati da green pass invece gli studenti.

Il personale scolastico esentato dal vaccino per motivi di salute non è necessario dotarsi di green pass, ma mostrare una certificazione.

Green pass obbligatorio anche nelle università. In questo caso, oltre al personale (come nelle scuole) a munirsi di certificazione verde dovranno essere anche gli studenti.

Come avere il Green Pass

Per ottenere il green pass si dovranno possedere queste caratteristiche:

• esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti (durata della certificazione: 48 ore);

• vaccinazione, con una dose sola doppia dose. Nel primo caso, il certificato sarà valido dopo 15 giorni dalla somministrazione e fino alla data del richiamo. Nel secondo, invece, la validità è di 9 mesi (ma c’è già il via libera del Cts all’estensione a 12 mesi)

• la guarigione dal Covid-19 (durata della certificazione: 6 mesi).