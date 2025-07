I Presìdi del libro una realtà in crescita che promuove la lettura

Nascono nel 2002 e sono oggi una realtà consolidata nella promozione della lettura intesa come strumento di conoscenza, per sollecitare la conoscenza di sé e dell’altro, attivare la creazione, la realizzazione e la comunicazione di progetti e azioni sociali, sono i Presìdi del libro. La sede centrale, nonché il luogo di nascita, dell’Associazione è Bari.

I Presìdi sono gruppi di lettori informali che costituiscono una rete territoriale flessibile, fondata sul volontariato. Ogni gruppo fa riferimento a un responsabile che si relaziona con l’Associazione e si fa garante dei suoi principi costitutivi. I Presìdi sollecitano dinamiche di comunicazione culturale come il passaparola, il web e i social network, gli incontri nei luoghi pubblici, il libero e aperto scambio di idee, il leggere ad alta voce, il racconto.

Al centro il libro, che è lo strumento privilegiato, i lettori che sono i principali protagonisti, i territori che sono il contesto in cui operare, arricchendo le culture locali e ispirando la realizzazione di iniziative, laboratori, incontri e scambi nei luoghi storici, nelle sedi delle istituzioni, nelle scuole, nei teatri, nelle biblioteche, nei luoghi di culto, nei parchi, nelle piazze. I Presìdi, inoltre, favoriscono lo scambio tra le realtà locali e la vita culturale nazionale, proponendo incontri con autori, quanto più possibile partecipati e interattivi.

Ogni Presidio costruisce il suo progetto operativo annuale, coinvolgendo i componenti del gruppo e lo esprime attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, altri Presìdi, biblioteche e scuole.

Le buone pratiche dei Presìdi

Per i singoli Presìdi aderire alla rete significa condividerne i principi impegnandosi a sviluppare il progetto tematico annuale con il coinvolgimento attivo dei lettori e a mettere in campo ogni strumento utile a creare una comunità di lettori, gruppi di lettura, laboratori, letture ad alta voce, seminari, discussioni, incontri con l’autore, giochi e concorsi.

L’esperienza di Noicattaro, Bari

A Noicàttaro è in corso per tutto il mese di luglio e fino ad autunno inoltrato il progetto Sassi nello stagno. Idee in espansione sulla cultura con il percorso “Un libro per tutti”, che si inserisce proprio nel contesto delle azioni promosse dall’Associazione dei Presìdi. Proprio per comprendere il valore delle buone pratiche di lettura e di coinvolgimento di lettori di ogni età, l’esperienza pugliese in corso mette in evidenza la collaborazione tra enti locali, la Biblioteca Comunale Di Vittorio, le scuole e le associazioni del territorio.

Una buona pratica del tutto esportabile che si basa su una rassegna, un esperimento con cui il Presidio del Libro di Noicàttaro vuole attivare, attraverso lo strumento lettura, dinamiche di partecipazione e pratiche di incontro valide alla costruzione del senso di comunità e dello spirito di appartenenza al contesto socio-culturale.

Assumono un ruolo fondamentale le associazioni, ma anche le parrocchie e le scuole del territorio, che arricchiscono il progetto con attività diversificate e rivolte a un pubblico trasversale. Per cui, le scuole primarie e secondarie sono pienamente coinvolte con il progetto di lettura BIBLIOTECANDO, progetto che promuove e valorizza la cultura del dialogo, dell’inclusione e dell’empatia, per contrastare il fenomeno del “bullismo”. Gli studenti, con la guida degli insegnanti, stanno leggendo i libro di Mohamed Maalel, scrittore italo tunisno “Baba” e quelli di Esperance Hakuzwimana, scrittrice italo ruandese, La banda del pianerottolo e Tra i bianchi di scuola, per riflettere sulla diversità, sulla discriminazione, sull’accoglienza e su nuovi valori culturali, in attesa dell’incontro con gli autori ad ottobre nel corso della Festa dei Lettori.

Coinvolto anche l’istituto alberghiero di Noicattaro in numerose azioni, tra cui una masterclass di cucina tunisina e una debate originato dalla lettura di Baba.

Gli incontri con gli autori si svolgeranno a partire da settembre.

Per saperne di più e lasciarsi ispirare da questa buona pratica

https://www.baritoday.it/eventi/presidio-libro-noicattaro-23-giugno-21-novembre-2025.html

e per saperne di più sulla rete delle associazioni e scuole dei Presìdi e scoprire anche come farne parte al link https://www.presidi.org/mappa-dei-presidi/ tutte le informazioni.