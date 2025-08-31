Idonei concorsi PNRR: la polemica continua

In merito al recente intervento dell’On. Mario Pittoni, Responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, i docenti idonei ritengono necessario intervenire per chiarire alcuni aspetti fondamentali E’ importante ribadire che la Commissione Europea, attraverso la Task Force PNRR guidata dalla Dott.ssa Magdalena Morgese Borys, ha già avuto modo di precisare in passato che non esistono vincoli specifici per l’assunzione degli idonei.

La decisione di Esecuzione del Consiglio definisce obiettivi generali, ma non impone né l’abolizione delle graduatorie né la ripartenza da zero degli idonei.

Tali scelte sono da attribuirsi esclusivamente alla politica nazionale.

Il concorso annuale, citato come elemento vincolante, rappresenta una tappa tecnica utile a dimostrare l’avanzamento del piano e a sbloccare i fondi previsti dal PNRR. Tuttavia, ciò non può giustificare la mancata valorizzazione di chi ha già superato due selezioni.



Occorrono misure concrete e tempestive Ad oggi, le graduatorie non scorrono, i rinunciatari non vengono sostituiti, i posti contingentati restano sulla carta. I docenti idonei continuano a vivere una condizione di precarietà.

La Task Force PNRR a cui si attribuisce la responsabilità non ha mai richiesto l’esclusione degli idonei, né ha imposto criteri che ne impediscano l’assunzione.

Lo ha ribadito in più occasioni: le modalità di reclutamento rientrano nella piena competenza dello Stato italiano.Se il documento citato dall’On. Pittoni — proveniente dal Europe Direct Contact Centre — non è ritenuto sufficientemente probatorio, esistono strumenti formali per ottenere ulteriori conferme che noi idonei riteniamo doverose.

I docenti idonei auspicano che il confronto prosegua su basi trasparenti e costruttive, con l’obiettivo di garantire coerenza tra gli impegni assunti e le misure adottate. La valorizzazione del merito non può essere disattesa. La stabilizzazione dei docenti non può essere rimandata.

La credibilità delle istituzioni passa anche da questo.È tempo di superare le dichiarazioni generiche: servono risposte puntuali, documentabili e misure operative. Solo interventi concreti sul precariato potranno dimostrare l’effettiva volontà di correggere le criticità che hanno portato l’Italia a essere sanzionata in sede europea.Restiamo disponibili al dialogo, in attesa di soluzioni che riconoscano il merito e garantiscano stabilità.



Gli idonei Pnrr1 e Pnrr2