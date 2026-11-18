Una campagna di disinformazione può condizionare il dibattito pubblico. Un video manipolato può attribuire a un leader politico dichiarazioni mai pronunciate. Durante un conflitto, immagini generate artificialmente possono essere diffuse per screditare una parte, alimentare ostilità e orientare il consenso. Nell’ambiente digitale si forma una parte delle opinioni attraverso cui interpretiamo guerre, elezioni e scelte collettive.

Quali competenze servono per partecipare consapevolmente a questo spazio pubblico? È una delle domande da portare al confronto con Susanna Sancassani, responsabile del METID del Politecnico di Milano, ospite di Educazione Civica in diretta lunedì 23 novembre, dalle 11 alle 12. L’incontro è dedicato a “Io e il mio compagno di banco chiamato Intelligenza artificiale. Essere cittadini e studenti nel tempo digitale”.

L’articolo 5, gli strumenti per partecipare alla vita pubblica

L’articolo 5 della legge 92/2019 che ha istituito l’insegnamento di educazione civica, è dedicato alla cittadinanza digitale e offre un riferimento preciso. Chiede di sviluppare la capacità di valutare criticamente credibilità e affidabilità delle fonti e dei contenuti digitali. Richiama inoltre la partecipazione al dibattito pubblico attraverso i servizi digitali e la ricerca di opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso le tecnologie.

È un’indicazione che acquista forza davanti alla possibilità di produrre e far circolare contenuti falsi su larga scala. La scuola può partire da una notizia controversa, ricostruirne la provenienza, confrontare le fonti, interrogarsi sugli interessi di chi la diffonde. Può chiedere agli studenti di distinguere tra fatti verificati, interpretazioni e affermazioni prive di riscontri.

La dimensione civica emerge anche quando si considera il ruolo di chi condivide. Quali verifiche facciamo prima di rilanciare un contenuto che conferma le nostre convinzioni politiche? Siamo altrettanto esigenti con le informazioni che mettono in difficoltà la parte alla quale ci sentiamo vicini?

DigComp 3.0, l’IA attraversa le competenze di cittadinanza

Il DigComp 3.0, quadro europeo delle competenze digitali, integra conoscenze, abilità e atteggiamenti relativi all’intelligenza artificiale in tutte le sue 21 competenze. La distinzione tra enunciati IA-espliciti e IA-impliciti riguarda la loro formulazione. I primi menzionano direttamente i sistemi di IA, mentre nei secondi l’IA è rilevante anche quando non viene nominata.

Questo carattere trasversale permette di collegare l’alfabetizzazione all’IA alla qualità della partecipazione democratica. Valutare una fonte, comprendere come viene costruito un contenuto e decidere responsabilmente che cosa condividere sono competenze che entrano in gioco anche davanti alla propaganda e alle operazioni di manipolazione.

Il riferimento alla guerra ibrida può aprire un ulteriore terreno di discussione in classe, quello dell’informazione come spazio di conflitto. Chi cerca di influenzare il nostro giudizio? Con quali obiettivi? Quali emozioni vengono sollecitate? E come si mantiene la possibilità di un confronto pubblico fondato su elementi verificabili?

Leone XIV, la verità come bene comune

Su questo punto interviene anche l’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV. Il capitolo quarto dell’enciclica si intitola Custodire l’umano nella trasformazione. Verità, lavoro, libertà e si avvia proprio a partire dalla Verità come bene comune e dal rapporto Verità e democrazia. Al n. 132 il pontefice emblematicamente scrive

L’uso delle piattaforme digitali e dei sistemi di IA accelera i profondi cambiamenti nella comunicazione pubblica e politica. Strumenti che potrebbero favorire il confronto e la partecipazione vengono spesso impiegati per costruire narrazioni distorte e confondere i confini tra vero e falso, mescolando dati e opinioni. La disinformazione non nasce con l’IA, ma trova oggi in essa un moltiplicatore potente. La possibilità di manipolare contenuti, immagini e filmati espone i cittadini a prospettive parziali o fuorvianti. Il problema riguarda la dimensione culturale e morale, poiché la qualità della comunicazione pubblica dipende direttamente dalla fiducia sociale e incide su di essa. Un’informazione veritiera, infatti, non nasce da un controllo centralizzato o automatizzato. Nel discorso pubblico, la verità dei fatti possiede una dimensione razionale, poiché richiede verifica, riscontro delle fonti e responsabilità argomentativa; ma è ancor più relazionale: si costruisce attraverso legami di fiducia e pratiche condivise, in un confronto onesto con gli altri e con il mondo. Solo la ricerca condivisa della verità dei fatti, assunta come bene comune, può fondare una comunicazione giusta.

Il richiamo riguarda direttamente l’educazione. Al numero 137 Papa Leone invita alla formazione all’uso corretto e critico degli strumenti digitali e dell’IA e al numero 145 sottolinea la necessità di sostenere la formazione continua dei docenti, perché possano accompagnare gli studenti verso un utilizzo responsabile, critico e creativo delle tecnologie.

La verità come bene comune pone una responsabilità che riguarda ciascuno. Quando condividiamo un contenuto contribuiamo a costruire l’ambiente informativo nel quale altre persone matureranno opinioni e prenderanno decisioni. È anche su questa responsabilità che la scuola può lavorare, collegando intelligenza artificiale e educazione civica. La diretta con Susanna Sancassani offre alle classi un’occasione per farlo.

Come partecipare

Educazione Civica in diretta è un progetto gratuito di Tecnica della Scuola rivolto alle classi delle scuole secondarie di secondo grado come offerta di approfondimento da inserire nelle trenta ore del curricolo di educazione civica. Per partecipare alla diretta del 23 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 basta compilare il seguente form: https://forms.gle/ePDWHKxjQowDjgkJ8.