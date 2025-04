Il dirigente e la privacy nelle istituzioni scolastiche europee – GUIDA SCARICABILE

Ogni Istituzione scolastica, per poter espletare le sue funzioni istituzionali, assume, elabora e tratta quotidianamente una pluralità di informazioni e dati che vengono:

– acquisite (es. domanda iscrizione, certificato medico di dipendente, diagnosi funzionali di alunni H…);

– successivamente rielaborate mediante strumenti elettronici ad opera delle segreterie;

– talvolta inoltrate a soggetti pubblici (es. aziende sanitarie per vaccini, enti locali per richieste alunni H etc. ), o enti privati (es. orientamento, inserimento professionale, PCTO…).

La detenzione e l’elaborazione delle informazioni e dei dati personali, ricevuti per fini istituzionali, deve avvenire nel rispetto delle norme e dei valori assunti dal nostro sistema e previsti dalle disposizioni relative alla privacy.

Questa Guida punta a focalizzare i principi e i contenuti fondamentali ed essenziali cui il Dirigente scolastico deve fare riferimento nell’applicare e rispettare le norme in materia di privacy.