Il prof dei social con più di 10 milioni di visualizzazioni

Insegnante di inglese e di sostegno in un istituto superiore di Alessandria, Sandro Marenco, avrebbe scoperto la funzione determinante dei sociale e il loro ruolo educativo durante il lockdown, incontrando i propri studenti per le strade virtuali. E così da quei giorni in poi, quelli che errano i contenuti mirati al ristretto gruppo delle sue classi, si sono amplificati, allargati, riscuotendo un clamoroso successo che sta interessando tutto il web, come lui stesso racconta nel corso di una intervista su YouTube.

Basti pensare che oggi Marenco conta oltre 320mila follower su Tik Tok e 20mila su Instagram. Le sue mini-lezioni di grammatica inglese, video-pillole di meno di sessanta secondi, hanno raggiunto i 10 milioni di visualizzazioni.

Insomma quella che si definisce “scuola digitale“, contro la quale in tanti si erano scagliati, sta invece riscuotendo un clamoroso successo grazie appunto alle intuizioni didattiche di questo docente. E non solo.

Affinché i suoi giovani follower potessero aprirsi più liberamente raccontando anche le proprie fragilità e paure, il prof ha creato una casella di posta elettronica: [email protected], i cui scritti più significativi sono diventati un libro.

Infatti ha raccolto il prof queste mail ricevute nella propria casella e le ha date alle stampe col titolo “Dillo al prof”, pubblicato da Salani. Un ritratto interessante per capire più in profondità le nuove generazioni.