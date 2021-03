“Il razzismo non è un’opinione” è un progetto promosso dalle Associazioni Oltre Le Parole e Dire Fare Cambiare e realizzato grazie al sostegno dell’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per la promozione, attraverso la cultura, di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni etnico-razziali, anche con riferimento alle discriminazioni multiple, in occasione della XVII Settimana di azione contro il razzismo prevista dal 21 al 27 marzo 2021.

Il progetto vuole offrire una settimana di incontri, approfondimenti, dibattiti grazie alla collaborazione di associazioni, compagnie teatrali, scuole, personalità del mondo artistico e culturale impegnati nella costruzione di una società inclusiva.

L’iniziativa partirà il 21 marzo, Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale con una diretta streaming dall’Accento Teatro di Roma, dalle ore 18, condotta dalla giornalista Rai Cecilia Rinaldini.

Alla diretta prenderanno parte: – Tiziana Bergamaschi (regista Teatro Utile, Milano) – Francesca Cavallo, scrittrice; – Sara El Debush, attrice; – Pino Pecorelli, musicista e fondatore Orchestra di Piazza Vittorio; – Ilaria Romano, coordinatrice della Rete nazionale Docenti Giornalisti nell’erba; – Vittorio Sammarco, rappresentante di Nessun Luogo è lontano; – Melissa Sonnino, Coordinator Facing Facts CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe – Giulia Morello e Pascal La Delfa presidenti delle associazioni promotrici del progetto.

Nel corso della diretta verrà presentato “Non è un’opinione”, il video realizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del razzismo. Il video vede come protagonisti i minori del Centro Semina e le ragazze del progetto Sally e i suoi figli di Roma, entrambi promossi dall’Associazione Nessun Luogo è lontano che da anni si occupa di progetti di integrazione.

Dal 22 al 26 marzo la redazione di Giornalisti nell’Erba coordinerà gli incontri online con diverse scuole secondarie di primo e secondo grado approfondendo ogni giorno una tematica diversa legata al tema dell’esclusione razziale: 22/3 IC Gentile, Roma Tema dell’incontro: “Le parole del razzismo” 23/3 Liceo scientifico. G. Alessi di Perugia Tema dell’incontro: “Esclusione/ inclusione e odio on line” 24/3 Istituto Comprensivo “Foscolo – Gabelli” di Foggia Tema dell’incontro: “Hate speech e stereotipi e pregiudizi” 24/3 Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Don Luigi Sturzo” di Bagheria (PA) Tema dell’incontro: “Minori non accompagnati all’interno del flusso migratorio verso l’Europa 25/3 Ist. Comprensivo ” A. Gramsci” – Decimoputzu (Cagliari) Tema dell’incontro: “Le parole per dirloà” 26/3 Liceo scientifico G. Alessi di Perugia Tema dell’incontro: “Razzismo e disinformazione” Il 27 marzo in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, sarà realizzato* uno street reading performativo sul tema dell’integrazione realizzato da: ” Teatro Utile- Accademia dei Filodrammatici, Milano ” Monolocale-Accento Teatro, Roma ” S.T.A. e Teatro Metropopolare, Prato ” OltrePalco Ricerche Teatrali, Bari ” Alosha e Fondazione Casa della Solidarietà, Troina (EN) e Catania *per motivi legati all’emergenza sanitaria da Covid 19 la performance sarà riprogrammata nelle prossime settimane.

Gli organizzatori: Oltre le parole onlus: È una o.n.l.u.s. che dal 2003, si occupa di Arte nel Sociale attraverso produzioni artistiche e formazione professionale. Le produzioni teatrali vertono su temi storici e/o di impegno sociale e civile. Tra le altre produzioni l’associazione ha realizzato spettacoli coprodotti con il Teatro di Roma e il Teatro dell’Opera di Roma, realizzato cortometraggi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Imaie e Zetema Roma. L’associazione promuove attività di teatro sociale presso scuole, comunità e centri anziani o cittadini disabili psico-fisici in tutta Italia. Nel 2007 l’E.T.I. ha concesso all’associazione il patrocinio per la realizzazione della prima scuola nazionale di Operatori di Teatro nel Sociale. Nel 2018 “O.T.S.- Operatori di Teatro nel Sociale«” è diventato un metodo con un marchio registrato al M.I.S.E. Dal 2019 l’associazione è capofila del progetto europeo Erasmus Plus “Re.S.T.O.re.” sul riconoscimento del Teatro come strumento di integrazione sociale. Dire Fare Cambiare: no profit nata per volontà di un gruppo di donne operanti nel settore culturale, sociale e ambientale con l’obiettivo di offrire una nuova narrazione della cultura. Tra i progetti più importanti: Lancio del “Manifesto per la Cultura Bene Comune e Sostenibile”- firmato e sostenuto da molti artisti/e, operatori culturali, sociali e istituzioni; Progetto “Per un’ora d’Autore” – una serie di incontri online durante il lockdown con autori e cantautori che una volta a settimana si collegavano con i detenuti del carcere di Livorno e Gorgona; Adozione culturale di Gorgona, ultima isola carcere d’Italia; Progetto “Dal Palco al Parco” – laboratorio teatrale gratuito per gli anziani del Municipio XIV di Roma in collaborazione con Oltre le Parole Onlus; Cambiamo Cultura, live stream artistico culturale sul tema della parità del genere in collaborazione con M.A.S.C. Live Streaming Facebook: https://www.facebook.com/operatoriteatrosociale https://www.facebook.com/direfarecambiare2030 Hashtag ufficiale: #noneunopinione Siti ufficiali: http://www.teatrocivile.it/ https://direfarecambiare.org/.