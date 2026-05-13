Scuole aperte anche d’estate, al via il Piano per la socialità e le competenze: adesioni delle scuole entro il 4 giugno 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato anche quest’anno il Piano Estate, con l’obiettivo di trasformare le scuole in centri di aggregazione e apprendimento anche durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni. Grazie ai Fondi Strutturali Europei del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+), le istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale potranno offrire percorsi volti a potenziare le competenze dei propri studenti e a favorire l’inclusione sociale.

Un’offerta formativa oltre l’orario curricolare

L’obiettivo principale dell’avviso è ampliare l’offerta formativa attraverso attività ricreative, sportive, teatrali e ludiche da svolgersi in orario extracurricolare. I progetti non si limiteranno al solo recupero degli apprendimenti in materie come la lingua madre, la matematica o le lingue straniere, ma spazieranno verso ambiti cruciali per la crescita personale, quali la cittadinanza digitale, il pensiero computazionale, l’educazione motoria e la consapevolezza culturale.

Inclusione e lotta alla dispersione scolastica

L’iniziativa mira in particolare a contrastare la dispersione scolastica e a sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) o in situazioni di disabilità. I criteri di selezione delle proposte premieranno, infatti, gli istituti situati in aree con un maggiore tasso di abbandono scolastico e contesti socio-economici più fragili. Per favorire una partecipazione reale, le scuole potranno prevedere anche il servizio mensa tra i costi ammissibili.

Scadenze e finanziamenti

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo hanno tempo fino alle ore 15.00 del 4 giugno 2026 per presentare le proprie candidature tramite la piattaforma SIF2127.

I finanziamenti previsti sono parametrati sulla dimensione della scuola:

fino a 200 studenti: euro 16.200,00 ;

; da 201 a 800 studenti: euro 52.000,00 ;

; oltre 801 studenti: euro 80.000,00.

Alleanze con il territorio

Un aspetto fondamentale dei progetti sarà la collaborazione con il territorio. Le scuole sono incoraggiate a creare partenariati con amministrazioni locali, enti del terzo settore, università, centri parrocchiali e associazioni di volontariato per rafforzare i talenti degli studenti e creare una rete educativa solida e multidisciplinare.

I progetti autorizzati dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2026 e concludersi formalmente entro la fine del 2027.

L’AVVISO