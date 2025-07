Il sondaggio: il percorso universitario dettato dalle condizioni familiari

In qualche modo lo sapevamo già e sulla materia molto si è disquisito, ovvero sulla ereditarietà o familiarità dei percorsi universitari, intrapresi da chi ha già in famiglia genitori laureati o comunque con una posizione economica sodisfacente.

Ora, pubblica La voce.info, a certificarlo interviene un sondaggio condotto su studenti liceali dell’ultimo anno, attraverso il quale si dimostra pure che c’è il rischio di consolidare in tale modo le già forti diseguaglianze.

Spiega infatti il giornale, che il sondaggio, condotto nel 2024 su oltre 4mila studenti liceali iscritti all’ultimo anno, ha mostrato che le scelte universitarie dei genitori (e in misura minore dei fratelli maggiori) influenzano in modo significativo le intenzioni di iscrizione dei ragazzi. In particolare, avere un padre laureato in un certo campo aumenta del 44 per cento la probabilità che il figlio sia intenzionato a intraprendere lo stesso percorso. L’effetto è quasi altrettanto forte per la madre (+39,5 per cento).

Ma non solo. Anche i fratelli e le sorelle maggiori esercitano un’influenza sulla scelta del percorso, anche se, rispettivamente, al 27,1 per cento e 18,7 per cento, mentre le aree più marcatamente seguite sarebbero medicina e le professioni sanitarie, economia e giurisprudenza e le discipline Stem, con la probabilità del 57,6 per cento, proprio perché sono le più remunerative. Per controprova, le facoltà come scienze umane, politiche e sociali non è stato riscontrato un ruolo significativo della famiglia nelle intenzioni di scelta.

Potrebbero influire su questi risultati genitori e fratelli che fungano da role models o fonti preziose di informazioni su percorsi di studio e sbocchi lavorativi.

La conclusione di tale studio sollevano questioni rilevanti sul piano della mobilità sociale, perché viene in qualche modo dimostrato che la scelta universitaria non è condizionata dal talento o dalle inclinazioni naturali o dalle opportunità di carriera, ma è consolidato dalle disuguaglianze esistenti, diventando uno strumento di trasmissione intergenerazionale delle professioni e dei vantaggi socioeconomici.

Gli studenti che provengono da famiglie prive di una tradizione universitaria, spiega Lavoce.info, si trovano spesso in una posizione di svantaggio, con minori risorse sul piano delle informazioni e delle relazioni che orientino le loro scelte future.

Da qui la necessità di rafforzare gli strumenti di orientamento universitario affinché tutti gli studenti – indipendentemente dal contesto familiare – possano compiere scelte consapevoli e informate.