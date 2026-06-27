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27.06.2026

Immissioni in ruolo 2026, rischio depennamento anche superando anno di prova? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia
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Ho vinto il concorso PNRR3 in Campania e nello stesso tempo sono in anno di prova su ADEE in Lombardia. Se non dovessi entrare nel contingente di settembre rischio il depennamento?

A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda:

“Questa è una cosa che io stesso ho posto durante l’incontro, mi sembra assurdo, uno fa un concorso successivo alla nomina in ruolo in cui non c’è ancora la graduatoria, però la norma dice che una volta che supera l’anno di prova viene depennato. Ho chiesto se si potesse in qualche maniera prevedere un qualcosa, giustamente il tavolo tecnico non è il tavolo adatto per questa cosa e la risposta che mi ha dato che non c’è nessuna possibilità una volta che si supera l’anno di prova di non essere depennato”.

“Occorrerebbe modificare la legge, ma questo chiaramente è un passo che si può provvedere nel futuro. Mi spiace per la collega, conosco il problema molto chiaramente, però sarà depennata, quindi non è un rischio, è una certezza, purtroppo”.

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