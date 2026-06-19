Immissioni in ruolo e supplenze annuali 2026: modalità, tempi e consigli per docenti e ATA. GUARDA IL VIDEO con il direttore Giuliani

L’anno scolastico sta per terminare, ma per migliaia di docenti è già tempo di pensare al prossimo. Sono tante le tappe già fissate per docenti di ruolo e precari utili alla cattedra da occupare a partire da settembre.

Dai pensionamenti verranno liberati dei posti (in linea con gli anni passati). Il contingente per le immissioni in ruolo (47mila circa) dovrà essere confermato dal Mef, ma non tutti i posti saranno resi disponibili. Per i docenti precari ci saranno due tappe fondamentali: la scelta delle sedi con le 150 preferenze (dal 16 al 29 luglio) e la mini call veloce per il sostegno (14-18 agosto).

Una parte dei docenti di ruolo attende invece la finestra per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, probabilmente nella prima metà di luglio, per ricongiungersi ai propri familiari.

Per quanto riguarda le operazioni di mobilità, mai probabilmente come quest’anno, si registra una fuga di docenti dal Nord per far rientro al centro-Sud (questioni economiche).

Spazio poi alla parte normativa del contratto con Aran e sindacati impegnati a trovare un accordo nei prossimi mesi.

Tutti temi che abbiamo toccato nel nostro approfondimento settimanale Scuola Talk con ospite il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani.