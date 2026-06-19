Registrati
Diretta video

Tracce Maturità 2026 - Speciale Prima Ora del 19 giugno

Docenti
19.06.2026
Aggiornato alle 13:26

Immissioni in ruolo e supplenze annuali 2026: modalità, tempi e consigli per docenti e ATA. GUARDA IL VIDEO con il direttore Giuliani

Daniele Di Frangia
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

L’anno scolastico sta per terminare, ma per migliaia di docenti è già tempo di pensare al prossimo. Sono tante le tappe già fissate per docenti di ruolo e precari utili alla cattedra da occupare a partire da settembre.

Dai pensionamenti verranno liberati dei posti (in linea con gli anni passati). Il contingente per le immissioni in ruolo (47mila circa) dovrà essere confermato dal Mef, ma non tutti i posti saranno resi disponibili. Per i docenti precari ci saranno due tappe fondamentali: la scelta delle sedi con le 150 preferenze (dal 16 al 29 luglio) e la mini call veloce per il sostegno (14-18 agosto).

Una parte dei docenti di ruolo attende invece la finestra per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, probabilmente nella prima metà di luglio, per ricongiungersi ai propri familiari.

Per quanto riguarda le operazioni di mobilità, mai probabilmente come quest’anno, si registra una fuga di docenti dal Nord per far rientro al centro-Sud (questioni economiche).

Spazio poi alla parte normativa del contratto con Aran e sindacati impegnati a trovare un accordo nei prossimi mesi.

Tutti temi che abbiamo toccato nel nostro approfondimento settimanale Scuola Talk con ospite il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani.

Immissioni in ruolo

Supplenze, immissioni in ruolo e mobilità annuale, tutte le date da ricordare da giugno a settembre

Docenti precari, è tempo d’assumere tutti gli idonei e svuotare GaE e Gps: i concorsi possono attendere. Ma con l’organico di fatto non si va lontano

GPS scioglimento riserva e immissioni in ruolo: le prossime tappe – Rivedi la Diretta

GPS docenti sostegno 2026/2027: Procedura prevista per le immissioni in ruolo

Elenchi regionali per l’immissione in ruolo: Istanza on line entro il 25 maggio 2026

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Immissioni in ruolo e supplenze annuali 2026: modalità, tempi e consigli per docenti e ATA. GUARDA IL VIDEO con il direttore Giuliani

Daniele Di Frangia

Piano casa 2026, immobili a canone calmierato per docenti e ATA: approvato emendamento, importanti novità

Redazione

Carta identità cartacea, prorogata la validità oltre il 3 agosto e fino alla sua scadenza

Lara La Gatta

Crolla intero controsoffitto a scuola: tragedia sfiorata solo perché le attività didattiche sono finite

Redazione
vai alla ricerca avanzata