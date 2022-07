Immissioni in ruolo insegnanti di sostegno: a Messina autorizzati 94 posti, ma ne servono 1300

La protesta sale dallo stretto lungo la penisola: “Sono pochissime le immissioni in ruolo per i docenti stabilite dal ministero dell’Istruzione. Su 94.130 in tutta Italia, a Messina saranno soltanto 359, pari allo 0.38%. Di quest’ultime 94 sono sul sostegno a fronte di un’esigenza di 1.300 posti, che ogni anno il Ministero affida in deroga attraverso le supplenze”. Lo dice il segretario della FLC CGIL di Messina, Pietro Patti.

“La bassa percentuale di tempo pieno e l’elevato numero di alunni per classe – spiega – incidono sensibilmente sia sul numero delle immissioni in ruolo, che sulla qualità dell’offerta scolastica. Abbiamo bisogno d’incrementare il tempo scuola e di avere delle classi meno numerose. I nostri studenti devono avere gli stessi diritti e le stesse opportunità degli altri”.

Ricordiamo che il contingente di sostegno è l’unico autorizzato, quest’anno, alle immissioni in ruolo da prima fascia Gps, proprio a ragione della carenza di insegnanti per l’inclusione degli alunni con disabilità. Questa fase delle immissioni in ruolo inizierà subito dopo la chiusura della finestra dedicata alla call veloce, le cui procedure dovranno essere ultimate entro il 10 agosto. A seguire sarà la volta delle nomine a supplenza, per le quali siamo in attesa della circolare operativa del ministero dell’Istruzione.

