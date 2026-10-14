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14.10.2026

Incendio in una palazzina, preoccupazione tra i residenti: messi in sicurezza gli alunni di una scuola primaria

Sara Adorno
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Indice
L’uscita in sicurezza dei bambini

Un incendio è divampato oggi, 14 ottobre, sul tetto di una palazzina a Melito di Napoli. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Come riporta Ansa, le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile anche dai comuni circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Scampia, che hanno raggiunto il tetto con un’autoscala, insieme agli agenti del commissariato di Giugliano e ai carabinieri.

L’uscita in sicurezza dei bambini

L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti. Nelle vicinanze c’è una scuola elementare: i bambini sono stati fatti uscire in sicurezza. Per ora le cause del rogo restano da chiarire, mentre vigili del fuoco, agenti e carabinieri sono ancora impegnati sul posto.

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