Inclusione, nuovi modelli di PEI [SCARICA]

Come abbiamo già segnalato in una precedente notizia, il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole il nuovo modello nazionale del PEI, il Piano Educativo Individualizzato, per alunne e alunni con disabilità.

Per quest’anno le scuole potranno continuare ad utilizzare i modelli già redatti o aggiornarli dopo aver ricevuto la nota di oggi. In ogni caso il nuovo modello di PEI dovrà essere adottato nel prossimo anno scolastico e utilizzato già per il cosiddetto PEI provvisorio da predisporre, per i neo iscritti, entro il prossimo 30 giugno.

Per supportare le scuole, è disponibile all’indirizzo www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/, una pagina dedicata all’argomento con le FAQ per il personale della scuola e le famiglie.

ECCO I NUOVI MODELLI DI PEI:

Modello di PEI per la scuola dell’infanzia

Modello di PEI per la scuola primaria

Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado

Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE:

Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020

Linee guida – Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI

Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento

Tabella individuazione fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza

Nota n. 40 del 13 gennaio 2021