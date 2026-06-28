Indicazioni per i Licei sono all’esame del CSPI che non dovrebbe avere difficoltà a mettere d’accordo i diversi punti di vista

Le Nuove Indicazioni per i Licei sono finalmente approdate al CSPI che nei prossimi giorni dovrà esprimere il proprio parere.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito è convinto che questa novità non sia una semplice revisione formale e burocratica del testo, ma che si tratti di una risposta strategica alle trasformazioni legislative, tecnologiche e sociali della contemporaneità, con l’obiettivo di aggiornare una delle istituzioni più incisive della cultura formativa nazionale.

Al centro della visione liceale resta la costruzione della soggettività giovanile. Il Liceo è inteso come il tempo in cui l’individuo conquista l’autonomia personale e un rapporto colto con la propria lingua, strumenti essenziali per passare dall’esperienza sensibile all’universo dei concetti. Il “vedere teoretico” non è più un esercizio astratto, ma la capacità critica di interrogare la complessità e formare giudizi fondati. In questo percorso, lo studio rigoroso e la lettura diretta delle opere sono pilastri irrinunciabili: studiare significa adoperarsi con diligenza per acquisire una disciplina interiore che eccede il semplice apprendimento di contenuti.

Nuove Indicazioni per rilanciare la “scuola del merito”

Le nuove indicazioni – lo ha ripetuto più volte Valditara – intendono promuovere una scuola del merito che non esclude, ma valorizza i talenti individuali. La libertà dello studente è concepita come “situata”: un esercizio di responsabilità che si sviluppa nel confronto con i limiti e le norme. Un ampio spazio è dedicato all’educazione all’empatia e al rispetto della dignità umana, visti come antidoti fondamentali contro ogni forma di violenza, discriminazione e stereotipo. La scuola – questa è la convinzione del Ministro – diventa così una palestra di cittadinanza dove il riconoscimento dell’altro precede e fonda l’agire civile.

L’intelligenza artificiale e la sfida dell’umano

Una delle novità più significative riguarda l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA). I Licei sono chiamati a governare criticamente questa tecnologia, utilizzandola come strumento didattico senza però rinunciare alla “passione euristica” tipica della relazione umana. L’obiettivo è formare una coscienza digitale superiore, capace di distinguere la “doxa statistica” degli algoritmi dall’ “epistéme” del sapere validato, garantendo che l’IA potenzi, e non sostituisca, la capacità dello studente di pianificare e rielaborare il proprio studio.

Orientamento e “Formazione scuola-lavoro”

Il curricolo liceale si apre ulteriormente al mondo esterno attraverso l’internazionalizzazione e la nuova “Formazione scuola-lavoro” (ex PCTO). Queste esperienze non sono semplici addestramenti, ma momenti di orientamento formativo per aiutare i giovani a scoprire la propria vocazione e ridurre il mismatch tra formazione e lavoro.

Una valutazione per la crescita

Infine, anche la valutazione cambia volto: da mera rilevazione di dati a strumento di orientamento e feedback continuo. Attraverso il dialogo valutativo e l’uso dell’E-Portfolio, lo studente diventa protagonista del proprio percorso, imparando a trasformare ogni errore in un progetto di miglioramento. Il fine ultimo – sostiene il Ministro – è la formazione integrale di cittadini liberi, pronti ad affrontare l’istruzione superiore e le sfide di una società in continua evoluzione.

Le critiche del mondo accademico, e non solo, non mancano e si tratta ora di capire come il CSPI riuscirà a ricomporre i diversi punti di vista e le diverse sensibilità culturali.