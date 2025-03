Indire: ecco l’Atlante delle piccole scuole in Italia, con le pluriclassi

Sono 11.627 le piccole scuola in Italia, suddivise tra 2.504 scuole dell’infanzia, 7.435 scuole primarie e 1.688 scuole secondarie di primo grado.

Secondo una indagine condotta dal Movimento delle Piccole scuole INDIRE in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata nel volume “Atlante delle piccole scuole in Italia. Mappatura e analisi dei territori con dati aggiornati all’anno scolastico 2020/21”, abbiamo la percezione alquanto precisa di un fenomeno che sembra espandersi, soprattutto in quelle realtà sociali, dove l’emigrazione prende sempre più consistenza e a cui si associa il calo demografico registrato un po’ dovunque nell’occidente.

L’indagine Indire serve, come è specificato, come supporto della ricerca ma anche di orientamento per i processi di decision making delle governance nazionali e locali.

Insieme col numero delle scuole, l’Indire fa pure sapere, sempre in riferimento all’anno 2020/21, il numero degli studenti coinvolti, pari a 648.111, di cui 45.240 nella scuola dell’infanzia, 529.757 nella scuola primaria e 73.114 nella scuola secondaria di primo grado.

Delle 11.627 piccole scuole fanno pure parte 1.325 pluriclassi con un numero complessivo di 25.706 studenti.

Per avere chiara la mappa delle piccole scuole nel Paese, sono stati individuando tre dimensioni di analisi, secondo le variabili territoriali, demografiche e socioeconomiche: isolamento, perifericità, marginalità.

Tuttavia, lo studio Indire calcola che quasi il 50% (48,4%) delle piccole scuole si trova nelle cosiddette “aree interne” del Paese, che vivono situazioni di difficoltà nell’accesso ad una serie di servizi di base.

In ogni caso, per approfondire lo studio è possibile scaricare l’Atlante delle piccole scuole dal sito del Movimento delle Piccole scuole, alla pagina “La piccola scuola in numeri”, uno spazio Osservatorio costantemente aggiornato in cui rintracciare i dati essenziali sulle piccole scuole sia a livello nazionale che regionale.

Secondo la presidente Indire, “I dati testimoniano una realtà importante ed estesa come le piccole scuole, luoghi che giocano spesso un ruolo importante nei territori garantendo il diritto ad un’istruzione di qualità nei confronti di studenti che abitano in contesti più fragili. L’Atlante, strumento unico nel suo genere, permette di avere una mappatura ampia e aggiornata delle piccole scuole, analizzando non solo i contesti isolati e periferici, ma anche le aree urbane e peri-urbane. Le piccole scuole, dunque, sono un fenomeno consistente nel sistema scolastico italiano e fortemente rappresentativo del primo ciclo di istruzione: le piccole scuole dell’infanzia risultano il 19,0% di tutte le scuole dell’infanzia statali, le piccole scuole primarie il 50,6% di tutte le scuole primarie, le piccole scuole secondarie di I grado il 23,3%. Le regioni che contano complessivamente il maggior numero di piccole scuole – conclude Cristina Grieco – sono Campania (33,9%), Piemonte (28,2%), Lombardia (25,1%), Calabria (32,1%), Sicilia (26,8%)”.

Per scaricare l’Atlante delle Piccole Scuole in Italia: https://piccolescuole.indire.it/ricerca/la-piccola-scuola-in-numeri/