Indire sostegno, requisiti: chi può partecipare?

Nella giornata di mercoledì 25 giugno, INDIRE ha pubblicato gli avvisi per le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che intendono ottenere la relativa abilitazione e a coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e sono in attesa del riconoscimento in Italia.

Ma vediamo quali sono i requisiti di iscrizione per entrambi i casi.

AVVISO DI SELEZIONE ARTICOLO 6

AVVISO DI SELEZIONE ARTICOLO 7

Requisiti per la partecipazione ai Percorsi ai sensi dell’Articolo 6 (Percorsi per docenti con almeno tre anni di servizio su posti di sostegno)

L’offerta formativa è indirizzata ai docenti che, alla data del 31 agosto 2024, sono in possesso dei seguenti requisiti, congiuntamente:

Titolo di studio necessario per l’insegnamento nel grado di istruzione specifico.

per l’insegnamento nel grado di istruzione specifico. Almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, svolti nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque anni . Per “anno scolastico” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali (o, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno).

su posto di sostegno, anche non continuativi, svolti nelle scuole statali o paritarie negli . Il docente potrà iscriversi al Percorso relativo allo stesso grado di istruzione in cui ha prestato servizio.

Si precisa che i candidati sono tenuti a verificare in autonomia il possesso del necessario titolo di accesso e ad allegare tutta la documentazione prescritta, pena la decadenza della domanda. Tutti i candidati accedono alla selezione e ai Percorsi con riserva, e INDIRE può adottare provvedimenti di esclusione o decadenza in qualsiasi momento nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.

Requisiti per la partecipazione ai Percorsi ai sensi dell’Articolo 7 (Percorsi per coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e sono in attesa del riconoscimento in Italia)

L’offerta formativa è indirizzata a coloro che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a una rinuncia formale:

Aver superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione Europea , con durata non inferiore a 1500 ore .

legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto , con durata . Aver superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione Europea, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU/ECTS, e che abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione.

Condizione aggiuntiva per i destinatari dell’Art. 7:

I candidati devono presentare la rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno. La rinuncia formale deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui alle note ministeriali prot. n. 21907 del 4 giugno 2025 e n. 26269 del 20 giugno 2025, e il candidato dovrà dar prova dell’avvenuta rinuncia mediante comunicazione degli estremi della stessa in fase di iscrizione.

Analogamente all’Articolo 6, il docente potrà iscriversi al Percorso relativo allo stesso grado di istruzione in cui ha prestato servizio (con la stessa definizione di “anno scolastico”). I candidati devono verificare autonomamente il possesso del titolo di accesso e allegare la documentazione richiesta, e INDIRE si riserva il diritto di escludere chi non abbia i requisiti.