Indire sostegno, tempi, costi e posti disponibili (destinati ad aumentare) dei percorsi: risponde Indire

Nella giornata di mercoledì 25 giugno, INDIRE ha pubblicato gli avvisi per le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che intendono ottenere la relativa abilitazione e a coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere e sono in attesa del riconoscimento in Italia.

La diretta della Tecnica risponde live

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 26 giugno, la prof.ssa Elsa Maria Bruni, consigliera di amministrazione di Indire ha spiegato tutti gli aspetti principali di questi percorsi:

“Finalmente è stata aperta la piattaforma, tutti si possono iscrivere, i corsi avranno inizio entro il mese di luglio e dovranno concludersi entro il mese di dicembre 2025, quindi sarà un percorso intenso, di qualità e che garantirà tutto quanto previsto dal decreto n.71/2024.

L’articolo 6 è destinato alla formazione di coloro che hanno almeno tre anni negli ultimi cinque di insegnamento sul posto di sostegno nel medesimo grado. Per costoro Indire ha previsto circa 5880 posti, 1350 per infanzia, 2250 per primaria, 1350 per la secondaria di primo grado e 900 per la secondaria di secondo grado, in base al fabbisogno del territorio nazionale. Il percorso previsto è di 40 crediti. Il percorso didattico ricalca molto quello sui corsi di specializzazione sul sostegno ordinari, noti come il Tfa. Ci saranno degli insegnamenti, dei laboratori da seguire.

Qual è la novità? Per poter agevolare nei tempi i futuri corsisti, i corsi sono online, in modalità sincrona, avranno un direttore che seguirà la gestione, l’organizzazione, la pianificazione didattica (sicuramente un professore universitario) e poi ci saranno delle attività che saranno svolte in un tempo ristretto, e quindi nei fine settimana.

Poi c’è il percorso noto come articolo 7 di questo decreto legge destinato a coloro che hanno acquisito un titolo estero e che devono svolgere un percorso di 48 crediti, 36 per coloro che hanno il titolo estero e hanno svolto almeno un anno scolastico. Per costoro i numeri a disposizione sono di 6mila, suddivisi per i quattro gradi di istruzione.

I posti sono destinati ad aumentare? Sicuramente, si stima che i triennalisti siano circa 70mila, destinati ad aumentare e lo stesso si può affermare per i titoli esteri. Credo in futuro si dovranno prevedere dei nuovi cicli sia per quanto riguarda l’art.6 che l’art.7.

I costi? Coloro che aspirano ad iscriversi al percorso destinato ai triennalisti, avranno come tassa d’iscrizione e di frequenza avranno 1.316 euro. Per quanto riguarda l’art. 7 ci sono due percorsi, uno di 48 crediti per coloro che hanno un titolo estero (almeno 1500 ore sui temi della disabilità) e il costo è di 1.516 euro.

Invece per coloro che hanno un titolo estero, hanno fatto rinuncia a qualsiasi istanza di riconoscimento del medesimo e hanno svolto un anno di insegnamento scolastico il percorso è di 36 crediti e il costo è di 916 euro“.