Infermieri “inquadrati” come Ata, un problema da affrontare

Siamo un gruppo di circa 100 infermieri operanti nei convitti e negli istituti scolastici su tutto il territorio nazionale e desideriamo portare alla Vostra attenzione una situazione che riteniamo meritevole di approfondimento.

Nel contesto scolastico, la figura dell’infermiere svolge un ruolo sanitario fondamentale, garantendo assistenza, sicurezza e interventi tempestivi in situazioni di necessità, inclusa la gestione di terapie e attività di primo soccorso.

Si tratta di professionisti sanitari in possesso di laurea abilitante e iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che operano assumendosi quotidianamente responsabilità rilevanti sotto il profilo penale, civile ed etico-deontologico.

Nonostante ciò, l’attuale inquadramento professionale ed economico contrattuale nell’ambito del personale ATA non risulta pienamente coerente con il livello di formazione, autonomia e responsabilità richiesti alla professione infermieristica.

Alla luce dei recenti aggiornamenti contrattuali che pongono l’accento sulla valorizzazione del personale, riteniamo importante aprire una riflessione sul riconoscimento adeguato di questa figura all’interno del sistema scolastico, anche in considerazione del ruolo essenziale che svolge nella tutela della salute degli studenti. Attualmente siamo inquadrati nell’area degli Assistenti. L’area di inquadramento attuale non riflette il livello di autonomia professionale, né la complessità delle competenze richieste, che corrisponderebbe all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione ( entrata in vigore nel 2024 ).

Il nostro intento non è quello di creare con altre figure professionali, ma di evidenziare in modo costruttivo l’esigenza di un inquadramento più coerente con il profilo sanitario e con le responsabilità esercitate.

Siamo convinti che un approfondimento su questo tema possa contribuire a dare visibilità a una realtà poco conosciuta, ma di grande rilevanza per il funzionamento e la sicurezza delle istituzioni scolastiche.

Il gruppo di infermieri operanti nei convitti ed educandati