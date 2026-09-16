Inizio anno scolastico in Sicilia, inaugurato percorso di otto incontri: quali obiettivi?

L’avvio dell’anno scolastico 2026-2027 a Caltanissetta ed Enna ha inaugurato un percorso di otto incontri provinciali promosso dalla Regione e dall’USR Sicilia. Questa serie di appuntamenti nasce con l’obiettivo prioritario di ascoltare la comunità scolastica, raccogliendo le esigenze e i bisogni delle scuole territoriali per tradurli in azioni concrete. Per i docenti, l’iniziativa rappresenta un momento significativo di vicinanza istituzionale e di confronto diretto sulle prospettive e sulle progettualità educative dell’Isola.

Al centro del confronto vi è il potenziamento dell’offerta didattica e il miglioramento delle strutture scolastiche. Negli ultimi quattro anni, gli interventi regionali si sono concentrati sulla riqualificazione degli edifici e sul sostegno ai progetti didattici, finanziando le richieste presentate dai singoli istituti. Questo impegno mira a garantire al corpo docente ambienti di lavoro più sicuri e idonei, oltre a risorse adeguate per la didattica quotidiana.

Il calendario degli incontri prosegue nelle diverse province – con la prossima tappa fissata a Trapani il 22 settembre presso l’istituto “S. Calvino – G. B. Amico” – in vista degli Stati Generali dell’Istruzione.

le istanze raccolte sul territorio confluiranno nell’evento “La Sicilia fa Scuola”, in programma il 14 e 15 ottobre a Palermo. La manifestazione offrirà ai docenti e ai dirigenti un’importante occasione per tracciare il bilancio delle iniziative attuate e condividere gli interventi previsti per l’anno scolastico in corso.