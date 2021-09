Inizio scuola 2021/2022 tra green pass, supplenze e attività collegiali. Diretta ore 16

Mercoledì 1 settembre, inizia il nuovo anno scolastico 2021/2022. Un anno che nasce con tanti dubbi e problematiche, ancora sotto il segno del Covid. Questa volta però l’obiettivo numero uno del Governo è quello di non chiudere più le scuole e tornare tutti fra i banchi. Per farlo è stato reso obbligatorio il Green Pass, lo strumento che tutto il personale scolastico dovrà possedere, pena la sospensione dal servizio. Tuttavia sull’uso della certificazione verde e su casi particolari che riguardano i singoli lavoratori, permangono interrogativi. Così come nel caso in cui l’insegnante o il lavoratore che presta servizio nella scuola sia sfornito di tale documento.

Non solo Green Pass ma anche misure di sicurezza anti-Covid per non rendere le classi fonte di contagio tra gli alunni.

Ma tra gli argomenti di inizio anno ci sono anche il Piano annuale di attività, i poteri deliberanti del Collegio dei docenti, le supplenze (annuali e brevi), l’orario di servizio dei docenti, gli incarichi aggiuntivi obbligatori e facoltativi dei docenti.

Questi e tanti altri i temi che verranno trattati nel corso dell’appuntamento della Tecnica della Scuola live, oggi 1 settembre, alle ore 16 sui nostri canali social (Facebook e Youtube). A parlarne gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo che risponderanno ai quesiti che gli spettatori rivolgeranno nel corso della diretta. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.