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Attualità
02.09.2026

Inizio scuola 2026, il messaggio di Jannik Sinner agli studenti per il nuovo anno: “L’istruzione moltiplica le possibilità”

Redazione
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C’è anche Jannik Sinner tra i protagonisti dell’inizio dell’anno scolastico 2026/27. Il tennista numero uno al mondo ha partecipato a una campagna di sensibilizzazione sulla scuola, raccontando alcune esperienze vissute da studente e invitando i ragazzi a vivere a pieno l’esperienza dietro i banchi. A riportare la notizia è Adnkronos, che dà conto di un messaggio pubblicato dal campione sui suoi canali social, per lanciare il programma #MultiplyPossibility di Gpe, Global Partnership for Education.

Andare a scuola o non avere alcuna scelta? La domanda che pone Jannik Sinner, fuoriclasse azzurro del tennis e numero uno del ranking Atp, ha una sola risposta: un’istruzione di qualità apre un futuro ricco di possibilità per ogni bambino“, scrive l’agenzia. “Il tennista, da sempre in prima linea per sottolineare l’importanza della scuola e dell’istruzione, ha pubblicato sui suoi canali social un messaggio per chiarire il concetto, nell’ambito della partnership con Gpe, per le prossime generazioni”.

“In un video lanciato sui social, Sinner ha risposto a una raffica di domande a tema scolastico”, si legge ancora. “Dopo aver scherzato un po’, spiegando di essere sempre stato uno da ‘ultimo banco’, ha sottolineato l’importanza dell’istruzione e dell’andare a scuola per i ragazzi. Per avere un futuro importante e diverse possibilità nella vita. Sinner ha chiuso con lo slogan: Fund education, multiply possibility. L’istruzione, insomma, moltiplica le possibilità. Non solo per i campioni dello sport“.

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