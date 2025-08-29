Inizio scuola: punto per punto tutte le attività del collegio dei docenti – GUIDA SCARICABILE

Con questa guida, Inizio scuola: punto per punto tutte le attività del collegio dei docenti, riprendiamo la nostra rubrica SOS Dirigenti.

Nell’ultima settimana di agosto il Dirigente scolastico predispone il calendario delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. Certamente è un momento molto delicato e complesso perché l’organizzazione delle attività, nonché le scelte di carattere educativo-didattico, dipendono dalle delibere effettuate dai due collegi dei docenti che, di norma, si svolgono prima dell’inizio delle attività didattiche.

Il DS nel predisporre l’ordine del giorno, deve avere sempre presente i documenti fondamentali per non tralasciare i diversi punti da discutere. Essi sono:

RAV

PdM

PTOF

CCNL Scuola

A questo elenco possono essere aggiunti altri elementi quali gli esiti delle prove Invalsi.