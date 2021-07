Inizio scuola, Rusconi (Anp Lazio): “Con mascherina e distanziamento si torna in Dad”

Se a settembre nulla cambierà, la Dad sarà ancora una possibilità concreta. Ad affermarlo all’Adnkronos il presidente dell’Associazione Nazionale presidi Lazio Mario Rusconi:

“Qualora il Cts, come ha già fatto il 25 giugno, ribadisca che a settembre i ragazzi debbono essere distanziati con mascherina e così via, si dovranno avviare le scuole in Dad e non è proprio auspicabile”.

Rusconi, oltre al futuro, guarda però anche al passato: “Constatiamo che le istituzioni preposte non si sono impegnate in questo anno e mezzo per cercare di risolvere una serie di problemi, dalle classi pollaio al movimento dei nostri ragazzi sui mezzi pubblici e che quindi tutto questo ci lascia perplessi e basiti”.

Scuola ancora in Dad? “La Dad è un elemento di emergenza – spiega Rusconi – è stato utile all’inizio della pandemia, ma pensare che di nuovo a settembre si inizi la scuola ancora in Dad significa che evidentemente la scuola interessa meno di altre situazioni e che le istituzioni in questo anno e mezzo non hanno fatto nulla”.

Le parole di Giannelli

Sull’argomento si era anche espresso il presidente dell’Anp Antonello Giannelli, invocando un tavolo della sicurezza:

“Riteniamo improcrastinabile la convocazione del Tavolo ministeriale sul protocollo di sicurezza da adottare nelle scuole per il rientro a settembre. Chiediamo che ai dirigenti scolastici siano fornite al più presto indicazioni chiare sulla gestione della ripartenza e soprattutto che, facendo tesoro dell’esperienza degli ultimi due anni scolastici, si trovino per tempo le soluzioni per superare le ben note criticità che hanno costretto tanti, troppi studenti a stare lontano dalle aule. La volontà del Ministero è quella di lavorare per la scuola in presenza senza se e senza ma: è necessario che, coerentemente con tale affermazione, si vedano azioni concrete”.