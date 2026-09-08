Insegnare all’estero da precario: alcuni suggerimenti per lavorare nelle scuole italiane paritarie

Insegnare in una scuola italiana all’estero è un’opzione sempre più gettonata tra i docenti precari (e non) che vogliono fare un’esperienza internazionale senza perdere il contatto con la propria lingua, la cultura d’origine e, non ultimo per importanza, i punti in GPS. Il sistema che gestisce queste scuole è però articolato e richiede una preparazione mirata, sia nei requisiti sia nel modo di proporsi.

Il panorama delle scuole italiane fuori dai confini

Non tutte le scuole italiane all’estero funzionano allo stesso modo. Si dividono principalmente in due grandi macro-categorie:

Scuole statali: gestite dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri). Qui il reclutamento avviene tramite graduatorie e concorsi specifici a cui possono accedere esclusivamente i docenti già assunti a tempo indeterminato che abbiano superato l’anno di prova e maturato almeno 3 anni di effettivo servizio di ruolo in Italia.

gestite dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri). Qui il reclutamento avviene tramite graduatorie e concorsi specifici a cui possono accedere esclusivamente i docenti già assunti a tempo indeterminato che abbiano superato l’anno di prova e maturato almeno 3 anni di effettivo servizio di ruolo in Italia. Scuole paritarie e gestite da enti privati o religiosi: hanno canali di selezione del tutto autonomi. Pubblicano i bandi direttamente sulle sezioni Lavora con noi dei propri siti ufficiali, si affidano a enti gestori (come la rete della Dante Alighieri) o cercano personale tramite i canali social e gruppi dedicati (come “Insegnare all’estero”).

Se l’Europa continentale e il Nord America registra una concorrenza altissima, ci sono aree geografiche dove la richiesta di insegnanti italiani è costante e le possibilità di inserimento sono più elevate. In Sud America (in particolare in Paesi con una forte presenza di istituti italiani come Argentina, Colombia e Perù) e nel Nord Africa (soprattutto in Algeria, Marocco ed Egitto) le scuole paritarie e le sezioni italiane ricercano frequentemente personale per coprire le cattedre durante l’anno scolastico.

Per quanto riguarda i tempi, le finestre temporali in cui le posizioni si aprono maggiormente sono due: tra giugno e settembre, in vista dell’avvio dell’anno scolastico o per coprire rinunce dell’ultimo minuto, e tra dicembre e gennaio, periodo in cui molti istituti programmano le assunzioni per l’anno successivo o coprono i cambi di semestre.

Come muoversi e come valorizzare la candidatura

Per fare domanda nelle scuole paritarie servono la laurea idonea alla classe di concorso e, pur non essendo sempre obbligatoria, l’abilitazione all’insegnamento. Aver già insegnato in Italia non è un vincolo stringente, ma rappresenta un grosso punto a favore. La conoscenza delle lingue straniere (sia l’inglese sia la lingua del Paese ospitante) non è da considerarsi un requisito strettamente fondamentale per tutte le posizioni, ma aiuta senz’altro ad aumentare le proprie possibilità nei processi di selezione.

Trattandosi di selezioni dirette, il consiglio è muoversi d’anticipo: monitorare costantemente le posizioni aperte sui siti ufficiali delle singole scuole, inviare autocandidature e curare il curriculum evidenziando qualsiasi esperienza che dimostri spirito di adattamento e flessibilità.

Un primo passo durante gli studi: il tirocinio MAECI-CRUI

Per chi è ancora iscritto all’università (corsi di laurea magistrale o a ciclo unico), un ottimo canale d’ingresso è il programma di tirocini MAECI-MUR-CRUI. Si tratta di tirocini curriculari di circa tre mesi presso diverse sedi statali all’estero (tra cui Parigi, Madrid, Atene o Zurigo).

Questo percorso permette di affiancare i docenti nelle attività quotidiane, capire dall’interno le dinamiche del sistema MAECI, iniziare a fare rete e arricchire il curriculum con un’esperienza ufficiale riconosciuta. Le domande si inviano online tramite la piattaforma della Fondazione CRUI durante le finestre di selezione periodiche.

E per chi è già laureato? Soluzione: Servizio Civile all’estero

Chi ha già completato il percorso universitario non può accedere ai tirocini curriculari, ma ha a disposizione un’altra opzione molto valida per arricchire il proprio profilo: il Servizio Civile Universale all’estero (in particolare i progetti legati all’educazione o alla promozione culturale).

Partecipare a un progetto annuale all’estero — spesso focalizzato sul supporto scolastico e sulla promozione della lingua italiana — garantisce un’immersione culturale e linguistica completa. Inoltre, dimostra in modo concreto doti molto apprezzate dai dirigenti scolastici: capacità di adattarsi a contesti complessi, gestione dell’autonomia e attitudine al lavoro interculturale. Per un neolaureato, inserire un’esperienza di questo tipo nel curriculum rappresenta un reale vantaggio competitivo.