Insegnare inglese ai bambini, come farlo in modo interattivo e giocoso grazie alle nuove tecnologie? La piattaforma Novakid

Insegnare inglese ai bambini, come farlo in modo interattivo e giocoso grazie...

L’inglese non è più solo una competenza aggiuntiva, ma una vera necessità nel mondo di oggi, fondamentale a scuola, in viaggio, e per esplorare passioni come la musica o le serie TV in lingua originale.

Conoscere una seconda o anche una terza lingua è una delle competenze più richieste in un contesto sempre più globale. Un recente sondaggio Eurobarometro (maggio 2024) ha rivelato che l’86% dei cittadini concorda sull’importanza di parlare almeno un’altra lingua, oltre alla propria, e il 69% ritiene che se ne dovrebbero conoscere anche più di una. Per il 76% degli europei, inoltre, migliorare le competenze linguistiche dovrebbe essere una priorità politica. Per incoraggiare l’apprendimento linguistico fin dall’età prescolare, è cruciale affidarsi a realtà qualificate con un metodo efficace che trasformi l’esperienza in qualcosa di piacevole.

Come può la tecnologia unita a un metodo basato su gioco e interazione possono aiutare i bambini ad avvicinarsi all’inglese fin dalla tenera età?

Il metodo Novakid

Novakid, una piattaforma EdTech presente in 50 Paesi, si propone come soluzione per l’apprendimento dell’inglese per bambini dai 4 ai 12 anni.

Il metodo Novakid si basa sull’uso del gioco e dell’interazione come strumenti vincenti per l’insegnamento. Le lezioni individuali online, della durata di 25 minuti, sono tenute da docenti certificati, tutti madrelingua o quasi madrelingua inglese. Questi insegnanti utilizzano attività ludiche e interattive studiate appositamente per favorire un apprendimento naturale, coinvolgendo il bambino a livello emotivo, cognitivo e relazionale. Questo approccio contribuisce a creare un clima stimolante e positivo durante la lezione, dove non solo si esercitano le abilità linguistiche, ma si incentivano anche l’interazione e la riflessione, mantenendo alta l’attenzione. Il gioco è fondamentale per mantenere vivi interesse e motivazione, riducendo lo stress e aumentando l’empatia e il coinvolgimento nell’esperienza di apprendimento.

Permette al bambino di assumere una posizione attiva e partecipe e aiuta a smorzare emozioni negative come l’ansia o la paura dell’insuccesso, comuni nell’approccio a una lingua straniera. Questo si ricollega al concetto di “filtro affettivo” del linguista Stephen Krashen, che spiega come le emozioni negative possano ostacolare l’apprendimento. Novakid utilizza moderne tecniche come il TPR (Total Physical Response), l’approccio comunicativo, il CLIL (Content and Language Integrated Learning) e la gamification per garantire la comprensione e rendere lo studio coinvolgente.

Oltre alle lezioni individuali, Novakid offre la possibilità di integrare il percorso con le conversazioni di gruppo proposte dalla World Kids Academy (WKA). Lanciata nel 2024, questa accademia online è dedicata alla pratica orale dell’inglese in gruppi di massimo 6 bambini provenienti da diversi Paesi del mondo. Anche qui, il ruolo degli insegnanti è cruciale nel guidare la conversazione e creare l’atmosfera giusta, stimolando la creatività e l’immaginazione con dialoghi interattivi e slide.

Le sessioni sono studiate per diverse fasce d’età: 25 minuti per i bambini dai 4 ai 6 anni (livello Pre A1) e 45 minuti per i gruppi dai 7 ai 12 anni (livello A1). La WKA è un modo per rafforzare le competenze acquisite nelle lezioni individuali e per consentire ai bambini di confrontarsi con coetanei, stringendo amicizie internazionali. Questo ambiente globale aiuta a rafforzare la fiducia dei bambini nelle loro capacità comunicative, migliorando rapidamente l’ascolto e l’espressione, imparando a partecipare attivamente, a esprimersi in modo coerente e ad acquisire accenti autentici, interagendo con coetanei da oltre 50 Paesi. A meno di un anno dal lancio, la WKA ha già registrato oltre 40.000 studenti, con una media di 600 partecipanti giornalieri da 50 Paesi. Il CEO di Novakid, Max Azarov, sottolinea come la WKA sia in linea con la filosofia di creare una comunità globale di giovani studenti che possano costruire amicizie tra culture diverse.

Cosa è Novakid

Novakid, nata a San Francisco nel 2017, ha mostrato una crescita significativa, diffondendosi in 50 Paesi e registrando nel 2024 un aumento del 23,5% YoY degli studenti complessivi, superando gli 80.000, di cui quasi 15.083 solo in Italia. Dal 2017, oltre 820.000 bambini hanno completato più di 18 milioni di lezioni a livello globale. Il programma didattico è conforme al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) ed è sviluppato tenendo conto degli interessi e delle età specifiche dei bambini. L’utilizzo di gamification, realtà virtuale (come i virtual tour immersivi) e intelligenza artificiale (anche grazie all’acquisizione di Lingumi) contribuisce a creare un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo.

Il metodo di valutazione dei progressi, basato su oltre 1500 parametri e test A/B, garantisce risultati ottimali e permette di adattare il programma alle esigenze individuali. Insegnanti e linguisti concordano che iniziare presto l’apprendimento di una lingua straniera facilita la sua padronanza futura, permettendo l’adattamento dell’apparato vocale alla pronuncia corretta e sviluppando capacità di parlare e capire in modo naturale e scorrevole. Stimata da oltre 700.000 genitori, Novakid ha una valutazione di 4,7/5 su Trustpilot, e la Team Lead di Novakid Italia, Giulia Bettonte, evidenzia l’incredibile crescita nel paese e l’elevata fedeltà dei clienti.

