“Insieme è più bello”: contest di AID per le scuole

AID promuove “Insieme è più bello”, contest rivolto alle scuole primarie, secondarie di I e II grado, per permettere agli studenti di riflettere su un tema sempre più importante: l’inclusione degli studenti con DSA e di conseguenza l’importanza dell’accoglienza e del rispetto reciproco.

Come dice in un suo libro Tahar Ben Jelloun: “Quando tornerai a scuola guarda bene tutti i tuoi compagni e noterai che sono tutti diversi tra loro, e questa differenza è una bella cosa. È una buona occasione per l’umanità”.

Obiettivo

L’obiettivo del contest è far conoscere agli studenti i disturbi specifici dell’apprendimento, in modo di permettere loro di valorizzare le differenze e rafforzare il gruppo classe.

Regolamento

La partecipazione è gratuita. Il contest è riservato alle scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie, di tutto il territorio nazionale.

Ogni classe può decidere di partecipare al contest:

con un unico gruppo di lavoro (presentando quindi una sola opera)

(presentando quindi una sola opera) oppure con più gruppi di lavoro, fino a un massimo di 3 per classe (presentando quindi fino a 3 opere per classe).

È possibile inoltre partecipare con gruppi di lavoro inter-classe, all’interno del medesimo Istituto Scolastico, fino a un massimo di 3 (tre) gruppi di lavoro inter-classe per ogni Istituto Scolastico.

Non saranno prese in considerazione eventuali opere inviate da singoli studenti.

Ogni classe/gruppo classe potrà partecipare presentando un’opera originale, scegliendo una delle 3 sezioni previste:

NARRATIVA – Un racconto breve inedito, massimo 10 cartelle (18.000 battute, spazi inclusi) CANZONE – Una canzone inedita, file mp3, wave o WMA FUMETTO – Un fumetto inedito, massimo 15 tavole

Il contest prevede che gli studenti lavorino in gruppo, affrontino il tema e ne diano un’interpretazione personalizzata, utilizzando la loro immaginazione e creatività.

Per coordinare i lavori e presentare l’opera, ogni gruppo/classe partecipante dovrà avere un docente referente.

Le opere prodotte dovranno essere inedite.

Il termine ultimo per l’invio delle opere del contest all’Associazione Italiana Dislessia è lunedì 28 febbraio 2022.

Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione sono riportati all’interno del bando del contest, scaricabile da questo link.

Preselezione dei finalisti e selezione dei vincitori

Una giuria nominata dall’Associazione Italiana Dislessia procederà alla preselezione di una rosa di 18 finalisti, 6 per ognuno dei tre ordini di scuola.

Il 14 marzo 2022 verrà inviata a tutti i docenti referenti delle classi/gruppi classe comunicazione sull’esito della preselezione.

Delle 18 opere della rosa dei finalisti verranno selezionati 9 vincitori, 3 per ogni ordine di scuola. I vincitori, fra i 18 finalisti, saranno decretati dal voto online del pubblico sulla pagina facebook di AID.

Le votazioni, tramite like, saranno aperte dal 15 marzo al 31 marzo 2022.

Premiazione

Sono previsti 9 premi per un totale di 3.000 euro, 1.000 euro per ogni ordine di scuola indipendentemente dalla categoria di partecipazione (narrativa, canzone e fumetto):

3 premi per le scuole primarie

3 premi scuole secondarie di primo grado

3 premi scuole secondarie di secondo grado

Tali premi verranno così ripartiti:

primo premio 500 euro

secondo premio 300 euro

terzo premio 200 euro

Le somme delle vincite verranno versate agli istituti scolastici di appartenenza delle classi/gruppi classe partecipanti.

I vincitori saranno proclamati il 4 aprile 2022, con una news sul sito nazionale AID, condivisa sui social e via newsletter.

La mattina di venerdì 8 aprile si terrà un evento online con le scuole finaliste, in cui si procederà alla premiazione virtuale dei vincitori.

Contatti: Per info e chiarimenti: [email protected]

Scarica la locandina

