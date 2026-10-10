Tredicenne si getta dal primo piano della sua scuola: rischia la paralisi. “Si ipotizza che fosse vittima di bullismo”

Uno studente di 13 anni si è gettato dal primo piano della scuola che frequenta, in provincia di Treviso e rischia adesso la paralisi. A riferire la notizia è Tgcom24, secondo cui si tratta di uno studente di terza media che avrebbe compiuto l’insano gesto nei giorni scorsi. “I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro ‘per il suo modo di parlare'” riferisce la testata. “Si ipotizza che ci sia il bullismo alla base del gesto. L’adolescente, soccorso e portato in ospedale, presentava tagli sulle braccia”.

“Il 13enne, lunedì 5 ottobre, in un normale giorno di scuola, al rientro in classe dalla ricreazione in giardino, avrebbe chiesto di andare in bagno“, si legge ancora nell’articolo, “ma avrebbe aperto una porta di sicurezza per poi gettarsi nel vuoto. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni insegnanti e collaboratori scolastici che hanno dato l’allarme e chiamato i soccorsi. Nel volo, da un’altezza di quattro metri, lo studente avrebbe riportato numerose fratture e lesioni”.

AI momento, la sfida dei medici è cercare di impedire il peggio. “I sanitari cercano di scongiurare il rischio che possa rimanere paralizzato”, scrive ancora Tgcom24. “Sotto shock l’intera comunità scolastica. Dalle testimonianze raccolte in famiglia, non c’erano state particolari avvisaglie”.