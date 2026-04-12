Intelligenza artificiale, i docenti vanno formati per usarla al meglio: i corsi per le scuole

Il MIM ha investito risorse importanti per la formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale, segno che la direzione è ormai tracciata. Ma senza una preparazione concreta, il rischio è che tutto resti sulla carta e che, ancora una volta, siano le scuole e i docenti a doversi arrangiare da soli.

Lo scorso 27 marzo è stato pubblicato un avviso da 100 milioni per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per un utilizzo consapevole e sicuro dell’IA nella scuola.

Le scuole potranno candidarsi fino alle ore 15.00 del 17 aprile 2026.



I corsi sull’IA della Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola propone una serie di corsi rivolti a tutto il personale scolastico sull’uso dell’Intelligenza Artificiale attivabili per le scuole che presenteranno un progetto nell’ambito del D.M. 219/2025 e dell’Avviso MIM 73226. I percorsi sono sviluppati in conformità alle linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’AI del MIM, all’AI Act e sono coerenti con i framework europei DigComp 3.0 e DigCompEdu.

Affrontano in chiave operativa temi quali didattica innovativa, personalizzazione degli apprendimenti, inclusione, valutazione, cittadinanza digitale, laboratori STEAM, metodologie attive e produzione di contenuti, promuovendo un uso consapevole ed efficace degli strumenti di IA, con applicazioni immediate nella pratica didattica e organizzativa.

Gli argomenti

Intelligenza Artificiale: didattica, organizzazione e gestione scolastica Cittadinanza digitale e Intelligenza Artificiale: educare alla responsabilità Aggiornare il curricolo con il supporto dell’Intelligenza Artificiale Strumenti compensativi con l’Intelligenza Artificiale per l’inclusione Intelligenza Artificiale per la personalizzazione degli apprendimenti Nuove funzionalità dell’Intelligenza Artificiale per la didattica Intelligenza Artificiale per la progettazione didattica: dalle attività alle UdA Intelligenza Artificiale generativa a supporto delle metodologie attive Intelligenza Artificiale e valutazione formativa degli apprendimenti IA e metacognizione: guidare gli alunni nell’uso dei chatbot per lo studio IA e STEAM: laboratori sul reale tra dati, osservazione e scoperta Escape AI Lab: missioni, enigmi e sfide STEAM con l’intelligenza artificiale IA e making per l’inclusione. Trasformare i bisogni educativi in attività e ausili concreti Intelligenza Artificiale e fact checking: strumenti per contrastare le fake news Intelligenza Artificiale generativa e fotografia: guida alla creazione di immagini IA generativa per la scrittura: produrre e trasformare contenuti per testi, video e podcast La scuola e l’AI: l’evoluzione dei servizi amministrativi I profili giuridici dell’AI nella Scuola 4.0: automazione, privacy e diritto alla trasparenza

Tutti i corsi sono conformi:

> alle linee guida del MIM per l’AI nelle scuole

> all’AI Act (Regolamento UE 2024/1689)

> al framework DigComp 3.0

> al framework DigCompEdu

Assistenza

E’ prevista l’assistenza ai corsisti e alla scuola in ogni fase:

> iscrizione in piattaforma

> invio dati di accesso

> tracciamento della frequenza

> rilascio attestato

> supporto iscrizione e completamento su Sofia

Come richiedere il corso

Invia una richiesta per la tua scuola compilando il modulo on line, fornendo le informazioni richieste: titolo, periodo di svolgimento, estremi della scuola e referente del corso. Sarai immediatamente contattato per concordare i dettagli.

Per ulteriori informazioni scrivi alla casella di posta formazione@tecnicadellascuola.it o chiama al numero 095 448780.

Cosa prevede il D.M. 219/2025 e cosa richiede l’Avviso 73226

Le scuole che chiedono di accedere al finanziamento devono progettare attività formative nella didattica e nell’organizzazione scolastica, rivolte al personale scolastico (docenti, personale educativo, personale ATA, direttori dei servizi generali e amministrativi, dirigenti scolastici), dedicate alla conoscenza dei principi e degli elementi fondamentali dell’intelligenza artificiale, delle potenzialità e dei rischi di utilizzo nell’ambito scolastico, degli aspetti connessi con la regolamentazione e le disposizioni di utilizzo dell’IA all’interno della scuola, nel rispetto della protezione dei dati e delle “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle scuole”, degli strumenti di IA per la didattica, la valutazione, la verifica e la personalizzazione degli apprendimenti.

Cosa dice l’IA Act

Articolo 4

Alfabetizzazione in materia di IA I fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.