Intervenire tempestivamente per salvaguardare la salute mentale dei giovani

Sabato 18 novembre all’Università Cattolica di Milano si presenteranno i percorsi psicologici di “Upgrade!”, che daranno via a una riflettere sul benessere psicologico dei più giovani e, soprattutto, come raggiungerlo, con un coinvolgimento attivo di 800 minori tra i 14 e 18 anni attraverso le attività per le scuole e, indirettamente, di almeno 5.000 adolescenti.

Tutto ciò grazie ad eventi e iniziative di sensibilizzazione dedicate e che si svolgono nell’area metropolitana di Milano e nella provincia di Pavia.

In modo particolare, viene evidenziato che i disturbi neuropsichiatrici dell’età evolutiva sono molto frequenti e si stima ne sia affetto tra il 10 e il 20 percento ella popolazione infantile e adolescenziale tra gli 0 e i 17 anni.

Questi dati troverebbero riscontro in fenomeni sociali sempre più preoccupanti come la iolenza fisica verso gli altri – e verso se stessi – violenza verbale, dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo.

In questi casi, è fondamentale il coinvolgimento della famiglia nel processo terapeutico dei figli proprio perché il nucleo famigliare è il primo sistema sociale che si riflette sui modi in cui può essere alimentato o limitato un atteggiamento ostile nei confronti dell’altro.

Dunque, dicono gli esperti è fondamentale intervenire tempestivamente per evitare che i sintomi peggiorino e che da sintomatologie depressive e ansiose si evolvano in disturbi psichiatrici più gravi.