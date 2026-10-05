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05.10.2026

Italiano per stranieri, corsi pieni e offerta insufficiente: “Serve un patto tra Cpia e volontariato”

Redazione
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30mila iscritti ai corsi di italiano
La proposta: Cpia e Terzo settore insieme

La domanda di corsi di italiano per adulti con background migratorio supera l’offerta disponibile. È quanto segnala Scuolemigranti, rete sostenuta dal Centro di servizio per il volontariato del Lazio che riunisce 100 associazioni impegnate a Roma e nel Lazio nell’insegnamento gratuito della lingua italiana. Da qui la proposta di un patto tra i Cpia, le scuole pubbliche per adulti, e gli enti del Terzo settore, per ampliare l’offerta gratuita e diversificare le opportunità rivolte alle persone immigrate.

30mila iscritti ai corsi di italiano

Secondo i dati riferiti all’Ansa dalla presidente Paola Toniolo Piva, nell’anno scolastico 2024-25 si sono iscritti ai corsi di italiano 30.000 stranieri, di cui 15.740 nelle scuole della rete, che si reggono in gran parte sul volontariato. Scuolemigranti è impegnata nell’apertura di nuovi corsi nelle periferie di Roma e nella formazione dei volontari, ma segnala anche la necessità di accompagnare l’entusiasmo con competenze specifiche per l’insegnamento agli adulti stranieri.

La proposta: Cpia e Terzo settore insieme

La proposta prevede una co-progettazione che coinvolga Ufficio Scolastico Regionale ed enti del Terzo settore, secondo una logica di amministrazione condivisa. L’obiettivo è rafforzare una rete di opportunità che, secondo Scuolemigranti, potrebbe essere estesa anche ad altre città. La rete punta infatti a raccogliere consensi nel mondo del volontariato a Torino, Milano, Bologna, Verona e in altre realtà, con un evento previsto a metà novembre.

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