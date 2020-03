La bellissima canzone realizzata dagli studenti: “Noi ce la faremo” [VIDEO]

I ragazzi dell’II.SS. G.Galilei di Canicattì, coordinati dal prof. Antonio Pio Lo Brutto e con l’aiuto del proff. Salvatore Venturella e Serena Di Maida, in questo momento tragico che sta attraversando il nostro paese, hanno deciso di realizzare un video per dare speranza a tutti gli italiani.

Anche questo rientra tra le attività che la scuola ha messo in campo per tenere vivo il rapporto alunni/docenti.

Un messaggio potente rivolto a tutto il mondo nella speranza di non perdere mai quest’ultima perché come si suol dire, è proprio l’ultima a morire. Sfruttiamo questo brutto periodo per amare ancor più la nostra famiglia cercando di capire quali siano i veri concetti di felicità e serenità, sfruttiamolo per studiare, per leggere dei libri e dedicare del tempo a noi stessi.

Torneremo alla normalità più forti di prima, con più voglia di fare, di gioire insieme alle persone che adesso ci mancano moltissimo e con la consapevolezza di dare più valore ai nostri giorni