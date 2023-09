La cantante Elettra Lamborghini: “Sogni? Quando avrò meno pensieri vorrei aprire una scuola per bambini”

La cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini, 29 anni, ha rilasciato di recente un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato della sua carriera, della sua vita privata, e dei suoi sogni per il futuro. La moglie del dj Afrojack ha un desiderio particolare, che non ha nulla a che fare con la mondanità.

“Senza sogni non ci sarebbe la motivazione per vivere. Come non potrei mai stare senza lavorare. Un giorno, quando avrò meno pensieri e sarò più vecchietta, vorrei aprire una scuola per i bambini. O aiutare cani e gatti randagi”, queste le sue parole. Insomma Elettra, che ha sempre detto di amare i bambini, vorrebbe fare qualcosa di concreto per la loro formazione.

Elettra Lamborghini e la scuola

Ma come andava a scuola la nipote di Ferruccio Lamborghini? Ecco cosa ha raccontato suo padre, Antonio Lamborghini, sempre al CorSera: “Non era molto brillante, ma non lo ero neppure io, perciò non sono mai stato insistente con lei, anche perché l’ho sempre considerata una ragazzina con la testa sulle spalle, tranquilla, della quale fidarsi”.

“Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager. Insomma, ha fatto tutto da sola. Noi pensavamo che fosse una fase, che passasse. Ogni padre vorrebbe vedere i propri figli professionisti, con un lavoro tradizionale, ma nessuno che conosca Elettra avrebbe potuto pensare diventasse una commercialista o avvocata. Così io e la madre abbiamo capito che dovevamo rispettare il suo carattere, totalmente fuori dai cliché. Elettra è una ragazza spontanea, con una gran voglia di lavorare, parla tante lingue, si è messa a studiare canto. È stata brava, ha avuto ragione lei”, ha aggiunto.