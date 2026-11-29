“Il Decreto Scuola contiene tantissime misure importanti, per esempio i licei tecnologici, i licei professionali, gli interventi a favore dei ragazzi con disabilità e delle famiglie, gli interventi, i finanziamenti per l’estensione dei finanziamenti per quanto riguarda la gratuità dei libri di testo, il tema del precariato, il tema del tetto degli studenti stranieri che non conoscono la nostra lingua, il tema del divieto del mascheramento, il tema dell’obbligo per i genitori che non conoscono la lingua italiana di impararla, insomma, tante novità molto importanti che favoriscono l’integrazione“. A dirlo è stato, il 28 novembre, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di Job&Orienta a Verona.

Intervenendo all’assemblea della Lega Giovani, sempre a Verona, nella stessa giornata il titolare del dicastero bianco si è soffermato sul tema burqa e niqab: “non ci accontentiamo di averlo vietato nelle scuole, vogliamo che sia vietato nella società“, ha sottolineato Valditara.

Secondo il Ministro, la copertura pressoché totale del corpo rappresenta una evidente modalità di sottomissione della persona: “Come si fa – ha detto – ad essere per l’eguaglianza tra uomo e donna quando si difende il fatto che, in nome della libertà religiosa, una ragazzina possa entrare in classe con burqua e niquab? È l’annullamento della persona”.

Quindi, il titolare del Mim ha ribadito che anche “l’obbligo di imparare l’italiano per genitori stranieri è fondamentale: come si fa a considerarla una norma discriminatoria?”.

Quindi, Valditara ha concluso l’intervento ribadendo che questo Governo accetta “tutti quelli che vogliono venire a vivere con noi purché rispettino le nostre leggi, le nostre regole, il nostro modo di vivere, i nostri valori di riferimento”.