Con la conversione in legge del decreto 170/2026, avvenuta con voto di fiducia il 26 novembre 2026, entrano a regime le nuove disposizioni previste dagli articoli 12 e 13, che introducono obblighi precisi per dirigenti scolastici, docenti e segreterie sul fronte dell’integrazione linguistica, della formazione delle classi e del divieto di entrare nei locali scolastici con il volto coperto.

Integrazione linguistica

L’art. 12 interviene in modo specifico sul rapporto scuola-famiglia e sulle regole di comportamento all’interno degli istituti, introducendo due importanti novità operative:

l’uso della l ingua italian a da parte dei familiari degli alunni stranieri;

a da parte dei familiari degli alunni stranieri; il divieto di entrare a scuola con il volto coperto.

In questo senso le scuole sono chiamate a rettificare il Regolamento d’istituto inserendo le suddette disposizioni.

Conoscenza della lingua italiana

Qualora gli istituti dovessero rilevare condizioni di mancata conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori degli alunni stranieri, tali da non consentire una corretta collaborazione educativa tra scuola e famiglia in merito al percorso scolastico dei figli, hanno il dovere di segnalare tempestivamente il caso ai servizi sociali territorialmente competenti.

In questo modo, i servizi sociali potranno disporre la frequenza gratuita di un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (fino al livello A2) presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), eventualmente affiancato da un progetto di sostegno alla genitorialità. In caso di mancata frequenza senza giustificato motivo sono previste apposite sanzioni.

Sanzioni previste

Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persista anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei CPIA entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Detta sanzione è predisposta ed erogata dal prefetto dietro l’accertamento della violazione effettuato dagli stessi CPIA.

Divieto di entrare a scuola con il volto coperto

L’art. 12 inoltre prevede, salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, il divieto di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.

La violazione del suddetto divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore, la sanzione si applica all’esercente la responsabilità genitoriale.

Formazione delle classi prime

A partire dalle iscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado non potranno superare il limite del 30% di studenti stranieri per singola classe, fermo restando che il suddetto tetto si applica all’effettiva scolarizzazione degli alunni stranieri in relazione alla loro competenza linguistica.

In questo senso rientrano nel calcolo del 30%:

per la scuola primaria , i bambini stranieri non nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia nel sistema nazionale;

, i bambini stranieri non nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia nel sistema nazionale; per la scuola secondaria, gli studenti stranieri che non abbiano completato positivamente almeno tre anni di percorso scolastico in Italia.

Le ricadute organizzative sulle scuole

Sul piano pratico, l’entrata a regime degli articoli 12 e 13 comporta un sensibile incremento del carico amministrativo e gestionale per l’intera comunità scolastica, incidendo sull’organizzazione interna e sui compiti spettanti alle segreterie, ai consigli di classe e ai dirigenti scolastici.

Ricadute sulle segreterie





Il calcolo selettivo del 30% impone agli uffici di segreteria un lavoro preliminare di verifica documentale molto più articolato rispetto alla semplice rilevazione della cittadinanza. Già in fase di acquisizione delle domande di iscrizione (e per gli inserimenti in corso d’anno), gli assistenti amministrativi dovranno accertare e tracciare il percorso scolastico pregresso degli alunni stranieri (frequenza della scuola dell’infanzia o superamento del triennio in Italia) per inserirli correttamente nelle quote del 30%.

Ricadute sui Consigli di classe





I consigli di classe, qualora dovessero riscontrare difficoltà di comunicazione per mancanza di conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori, hanno il dovere di formalizzare oggettivamente tali criticità (verbali di colloqui, mancata comprensione degli atti scolastici o del Patto educativo di corresponsabilità) e segnalare con motivazione la situazione al dirigente scolastico. Quest’ultimo potrà così procedere alla trasmissione ai servizi sociali, evitando contenziosi o contestazioni da parte delle famiglie.

Ricadute sui Dirigenti scolastici



Il divieto di indossare indumenti che coprono il volto chiama in causa la responsabilità di vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici all’ingresso e durante le attività didattiche. Gli stessi hanno il dovere di comunicare al dirigente scolastico l’eventuale infrazione. Il dirigente, ricevuta la segnalazione, è tenuto a redigere un formale atto di accertamento da trasmettere al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa, aggiungendo un ulteriore adempimento di natura sanzionatoria alla gestione ordinaria.

Pianificazione didattica





In merito alla pianificazione didattica e alla determinazione degli organici, ogni singola scuola, all’interno del PTOF e per accedere ai fondi stanziati per l‘Italiano L2, deve inserire una progettazione mirata e l’organizzazione di laboratori extracurricolari, con la conseguente necessità di reperire docenti interni o esterni con competenze specifiche in glottodidattica e di riorganizzare gli spazi pomeridiani.

Cosa succede se una scuola supera il tetto del 30%? Deroghe e fondi dedicati

Qualora una scuola dovesse superare il vincolo del 30%, l’art. 13 del decreto prevede — al fine di gestire gli esuberi senza compromettere il diritto allo studio — il riequilibrio territoriale tramite gli Uffici Scolastici e l’eventuale deroga nel caso in cui la ridistribuzione sul territorio non sia praticabile.

Riequilibrio territoriale





Qualora le domande di iscrizione presso un singolo istituto determinino il superamento del limite del 30% di alunni stranieri non scolarizzati in Italia, la scuola non procede autonomamente al respingimento, ma attiva un coordinamento con l’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) competente. Gli Ambiti territoriali, d’intesa con i dirigenti scolastici delle scuole limitrofe, provvedono a ridistribuire in modo equilibrato le iscrizioni in eccedenza tra gli istituti della stessa area, garantendo il principio di prossimità territoriale e tenendo conto delle esigenze logistiche e di trasporto delle famiglie.

La deroga per impossibilità oggettiva





Nel caso in cui la ridistribuzione sul territorio non sia praticabile — per assenza di altre scuole raggiungibili in tempi ragionevoli, carenza di posti disponibili nei plessi limitrofi o ragioni demografiche strutturali del quartiere o del comune — l’Ufficio Scolastico Territoriale autorizza la costituzione della classe in deroga al tetto del 30%. Per evitare che queste classi restino prive di supporto didattico è previsto un fondo dedicato per finanziare attività didattiche extracurricolari, laboratori intensivi di insegnamento dell’italiano come seconda lingua (Italiano L2) e incarichi aggiuntivi per docenti con specifiche competenze nella glottodidattica.