Continua a riscuotere consensi, ma nello stesso tempo anche contestazioni, il DL Scuola convertito in legge il 26 novembre scorso, a seguito dell’approvazione finale della Camera dei deputati con 142 voti a favore, 112 contrari e 4 astenuti. Anche per Elvira Serafini, segretario generale Snals-Confsal, il resoconto finale risulta in chiaro-scuro: “il Decreto Scuola – ha detto la sindacalista alla ‘Tecnica della Scuola’ – contiene alcune risposte positive alle richieste sostenute dal nostro sindacato, ma occorre proseguire con interventi strutturali e risorse adeguate”.

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Anche Serafini ha bene accolto la parziale apertura da parte del Parlamento alle stabilizzazioni dirette dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze anche per i posti comuni, quindi non più solo da Sostegno: “è un risultato importante – sottolinea la sindacalista, in linea con quanto espresso da Cisl Scuola e Anief – anche se resta necessario un vero doppio canale strutturale che valorizzi abilitazione, titoli e servizio e consenta di superare definitivamente il precariato”.

Per quel che riguarda il nuovo assetto degli istituti tecnici, lo Snals-Confsal ribadisce la necessità di “salvaguardare qualità e identità dell’istruzione tecnica, equilibrio dei percorsi, continuità didattica e stabilità degli organici”.

“Valutiamo positivamente anche le maggiori risorse destinate al personale ATA e ai DSGA, chiamati a sostenere carichi di lavoro e responsabilità crescenti. Occorre però rendere strutturale la valorizzazione economica e professionale di tutto il personale”.

Maggiori garanzie vengono rivendicate dallo Snals-Confsal anche per l’inclusione, il sostegno agli alunni con disabilità e la continuità didattica.

Disco rosso, invece, da parte del sindacato autonomo per quel che riguarda i quasi scongiurati ridimensionamenti degli organici di docenti e Ata, con quasi 7mila posti in meno: “il calo demografico – sottolinea Serafini – deve essere utilizzato per migliorare la qualità della scuola, aumentare il tempo scuola e personalizzare maggiormente la didattica. Una scuola realmente per tutti si costruisce con personale stabile, organici adeguati e investimenti, non con riduzioni di risorse”, conclude la segretaria generale Snals-Confsal.