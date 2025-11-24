La farmacologa e senatrice Cattaneo: il gene del patriarcato? Semplicemente non esiste

La farmacologa e senatrice a vita, Elena Cattaneo, dal palco dell’Eredità delle donne, intervistata dalla direttrice artistica del festival Serena Dandini, alla domanda se quanto affermato dal ministro Nordio avesse valore scientifico, ha risposto: “Un gene del patriarcato non esiste e laddove esiste è una mutazione”.

Applausi dal pubblico.

Il video, visibile sulle pagine del Fato, riporta pure quanto ha dichiarato Carlo Nordio nel corso del suo intervento al High Level International Conference Against Femicide alla Camera dei deputati. Aveva infatti affermato che “anche se oggi l’uomo accetta e deve accettare questa assoluta parità formale e sostanziale con la donna, nel suo subconscio il suo codice genetico trova sempre una certa resistenza”.