La musica unisce la scuola, la rassegna si svolgerà dal 15 al 20 maggio

Il Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della Musica per tutti gli studenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito organizza, in collaborazione con INDIRE, la XXXIV Rassegna nazionale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “La musica unisce la scuola”, in programma dal 15 al 20 maggio 2023.

In questa settimana le scuole avranno l’occasione di testimoniare l’importanza delle attività musicali che realizzano nel corso dell’intero anno scolastico e potranno valorizzare le numerose esperienze artistiche singole o collettive svolte dagli allievi di ogni età delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Ministero promuove da diversi anni iniziative di sostegno alla pratica musicale, della quale riconosce la particolare valenza educativa e formativa. La pratica musicale, infatti, contribuisce alla crescita equilibrata della persona e, attraverso una più armoniosa utilizzazione delle varie capacità della mente umana, favorisce e migliora l’apprendimento, promuovendo l’integrazione fra diverse componenti: quella logica, quella percettivo-motoria e quella affettivo-sociale.

La Rassegna si svolgerà sul portale https://lamusicaunisce.indire.it/