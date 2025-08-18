La Sapienza primo ateneo in Italia nel ranking Arwu Shanghai 2025

L’università “La Sapienza” di Roma risulta essere il primo e unico ateneo italiano nella fascia 101-150 nel prestigioso ranking Arwu di Shanghai 2025, confermandone l’eccellenza nella ricerca. È il quarto ano consecutivo che accade all’interno della classifica Academic Ranking of World Universities (Arwu), pubblicata il 15 agosto 2025 a cura dell’organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy.

Afferma in una nota la rettrice Antonella Polimeni: “Per la quarta volta consecutiva Sapienza conferma il prestigio guadagnato negli anni nel panorama universitario internazionale raggiungendo un risultato importante per un ateneo pubblico dai grandi numeri e con una vocazione generalista come il nostro, molto differente rispetto ai modelli anglosassoni con finanziamenti assai più ingenti. La varietà degli ambiti disciplinari e l’eccellenza delle attività di ricerca, che hanno un grande peso nel ranking Arwu, sono gli elementi trainanti di questa ottima performance della Sapienza che rappresenta il frutto dell’impegno e del lavoro di una comunità accademica ampia. A tutte e tutti va il mio ringraziamento”.

Arwu considera le migliori 1000 università mondiali su oltre 2500 censite e circa 18.000 stimate al mondo. I parametri di valutazione sono 6: i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni su Nature e Science (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). Questi parametri sono poi correlati con lo staff accademico, dando un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10%).

Tra le università in evidenza del nostro Paese ci sono la Statale di Milano e l’università di Padova, entrambe nella fascia 151-200. L’ateneo veneto scavalca quello di Pisa, che quest’anno è sceso nella fascia 201-300, insieme a all’Almamater di Bologna, la Federico II di Napoli e l’università di Torino. Scende di fascia invece il Politecnico di Milano che passa da quella 201-300 a quella 301-400.

Il Politecnico di Milano è 15esimo in Ingegneria aerospaziale. In questa disciplina l’Italia è una eccellenza mondiale piazzando altri tre atenei fra i primi 50 al mondo: La Sapienza (20esima), il Politecnico di Torino (25esimo), La Federico II (26esima).

Anche in Farmacia, oltre al terzo posto di Napoli, si distinguono il 30esimo della Statale di Milano, il 31esimo della Sapienza e il 39esimo di Firenze.

In Scienze agrarie ci sono Firenze 29esima, Torino 35esima, la Federico II 36esima e Padova 44esima. Bene anche Scienze Veterinarie con Bologna 30esima, Padova 32esima, la Statale di Milano 34esima e Pisa 48esima.

Altri risultati di rilievo sono il 28esimo posto dell’Università di Padova in Water Resources, il 33esimo posto di Trento in Remote Sensing. La Free University di Bolzano è 47esima in Business Administration e la Sant’Anna di Pisa 48esima in Public Administration.