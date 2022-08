La sceneggiata del bonus una tantum 200 euro

Volevo segnalare che contrariamente a quanto sostengono le principali testate informative, NON E’ VERO CHE I DOCENTI prendono il bonus una tantum da 200 euro.

Domanda a NOI PA: “Buongiorno, volevo segnalarvi il mancato accredito del bonus 200 euro che non compare né a luglio, né ad agosto. Ne ho diritto in quanto ho una dichiarazione dei redditi pari a un reddito complessivo di 32.260/2021.”

Risposta di NOI PA: La richiesta numero 1-1871257186 è stata chiusa.

“Da verifiche effettuate a sistema risulta un imponibile nelle mensilità comprese da gennaio a giugno 2022, superiore ai 2.692,00 importo massimo previsto ai fini dell’erogabilità del bonus. A tal proposito La informiamo che tutti i criteri applicati sono dettagliati nella circolare Circolare INPS n° 73 del 24-06-2022, La invitiamo quindi a consultare la circolare precedentemente menzionata e/o di rivolgervi ai canali dell’assistenza INPS.”

Quindi come per i vaccini, come per tutto ormai, la categoria degli insegnanti e dei lavoratori dipendenti in generale, è umiliata, derisa, bistrattata, nel silenzio assoluto dei mezzi di informazione: saremo tutti poveri, ma felici?

I criteri con cui vengono attribuiti i bonus, sono assolutamente discutibili e sarebbe davvero curioso sapere quali sono gli “algoritmi” e le “intelligenze artificiali” che presiedono le implementazioni di queste procedure. Naturalmente dato ormai che il controllo giurisdizionale è ormai una chimera, se non per gli elementi più deboli della società, è una delle tante domande che non avranno una risposta. Però per favore non fate articoli non veritieri. Il bonus è costruito per essere destinato a “pochi” o comunque ben selezionati, il criterio dei 35.000 euro è indicativo, è cogente il criterio del reddito lordo mensile e della tassazione ulteriore dell’0,8% che ovviamente deve attuare il sostituto di imposta (lo Stato per chi non l’avesse capito) e ovviamente se non lo attua non c’è problema perché tanto poi in sede di conguaglio 730…..ormai è tutto così in Italia, in tutti i settori.

Lettera firmata