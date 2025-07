La scuola valdostana attraverso sei documentari su Rai Regione

“La scuola valdostana si racconta” attraverso interviste agli alunni, agli insegnanti, al personale e a tutti coloro che la rappresentano questo particolare mondo, ed è pure il titolo del progetto promosso dall’assessorato al Sistema educativo per rappresentare le peculiarità del mondo scolastico della Regione Valle d’Aosta.

Ha infatti spiegato l’assessore all’Istruzione durante la conferenza stampa di presentazione del singolare progetto: si tratta di sei documentari, di 30 minuti ciascuno, con l’obiettivo di “innescare un processo virtuoso nel sistema scolastico valdostano, che possa essere utile per creare un clima di fiducia da parte delle famiglie e dei territori nei confronti della scuola”.

I sei documentari verranno messi in onda negli spazi regionali di Rai 3, agli inizi del prossimo anno scolastico.

Dalle parti dell’assessorato si fa inoltre sapere che tra i mesi di gennaio e giugno scorsi sono stati realizzati 67 ore di girato, coinvolgendo oltre 50 insegnanti e 600 studenti, per cui ogni episodio affronterà un’area specifica: inclusione, bi-plurilinguismo, materie stem, piccole scuole di montagna, internazionalizzazione, sport.

Una serie di piccoli, ma significativi documentari, ha puntualizzato la sovraintendente agli Studi, “per far capire alle famiglie come lavoriamo, non solo in occasione degli eventi finali, ma durante tutto l’anno scolastico”.

Le scuole coinvolte sono state: sei secondarie di secondo grado e una selezione delle scuole di base.

Non sembra sia stata, come è stato più volte ribadito, una operazione politica, anche perché non ci saranno “in questi episodi interviste di esponenti del governo valdostano”, ma solo il protagonismo delle scuole”; fra l’altro i documentari andranno in onda dopo le elezioni.