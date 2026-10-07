La via dell’inclusione

C’è una fatica silenziosa che ogni giorno abita le nostre aule e che troppo spesso rischiamo di edulcorare, riducendola a un esercizio di stile burocratico o a una sequenza di adempimenti formali. In un tempo in cui il dibattito pubblico sull’istruzione oscilla pericolosamente tra l’ansia prestazionale delle classifiche e la tentazione di cedere a un assistenzialismo protettivo, rischiamo seriamente di smarrire il senso profondo del fare scuola. Le cronache quotidiane ci restituiscono l’immagine di un’istituzione educativa affaticata, stretta tra il disorientamento di fronte a fragilità giovanili sempre più complesse e la tentazione di anestetizzare ogni attrito. Eppure, proprio mentre la società contemporanea sembra cercare rifugio in bolle di protezione artificiale e anaffettiva, la scuola è chiamata a un sussulto radicale di realtà, a un ritorno coraggioso alla terra calpestata delle relazioni autentiche.

Davvero pensiamo che proteggere i nostri ragazzi da ogni forma di attrito, sterilizzando la fatica e depotenziando le mete, equivalga ad amarli davvero? Spesso dimentichiamo, accecati da un falso buonismo preventivo e da un pietismo di facciata, che educare non significa affatto spianare la montagna per rendere il panorama accessibile a tutti senza alcuno sforzo, ma significa piuttosto legarsi strettamente in cordata, accettando il peso condiviso della salita e il valore inestimabile della conquista comune. La vera sfida non risiede mai nell’eliminare gli ostacoli per via amministrativa o nel concedere sconti di percorso immotivati che svuotano progressivamente di senso il sapere, ma nell’accompagnare ogni singolo studente a scoprire le proprie risorse più profonde attraverso una corresponsabilità che non fa mai sconti sulla dignità della persona.

L’errore più grave, quasi un peccato originale in cui può incorrere chi fa scuola oggi, è cedere alle lusinghe subdole delle scorciatoie: semplificazioni eccessive e calcolate, riduzioni d’orario immotivate che sanno di resa istituzionale, o un’attenzione paternalistica che finisce immancabilmente per isolare l’alunno dentro una teca dorata, condannandolo alla periferia silenziosa e irraggiungibile del gruppo. Quando una semplificazione sistematica smette di essere misura flessibile di equità e si trasforma, subdolamente, in una condanna alla marginalità culturale? Quando a un ragazzo o a una ragazza in condizione di fragilità viene negata categoricamente la possibilità di misurarsi con la frustrazione, con l’errore fecondo e con il traguardo faticoso dell’autonomia, si compie un atto di sottile e inconsapevole discriminazione pedagogica. La crescita umana, etica e cognitiva passa inevitabilmente attraverso l’attrito vivo con il limite, attraverso la fatica del concetto che non si lascia domare facilmente. L’amicizia autentica tra compagni, il patto di fiducia rigoroso con i docenti e la consapevolezza lucida delle proprie fatiche non rappresentano barriere ostili da aggirare, ma l’unico humus possibile su cui costruire un’identità solida e resiliente.

La classe non deve ridursi a uno spazio omogeneo e anestetizzato in cui tutti fanno esattamente la stessa cosa nello stesso identico momento, ma deve tornare a essere una comunità pensante e inquieta, dove la diversità non è tollerata come un’eccezione fastidiosa da gestire con i moduli burocratici, bensì riconosciuta come cifra costitutiva e irrinunciabile dell’umano. Questo richiede ai docenti una postura professionale elevata, rigorosa, lontana tanto dall’improvvisazione estemporanea quanto dalla burocratizzazione sterile dei piani educativi che riducono una vita intera a una semplice etichetta clinica. Che cosa distingue, in fondo, la stanchezza grigia di un insegnante burocrate dalla passione generativa di un educatore che sa guardare oltre la diagnosi per scorgere il soggetto nella sua unicità? Le aule di ogni ordine e grado sanno riconoscere immediatamente quando un’istituzione si limita a rispettare formalmente la norma e quando, invece, incarna lo spirito profondo del dettato costituzionale e inclusivo. La qualità autentica dell’inclusione si misura esclusivamente nella capacità di tenere insieme rigore didattico e cura educativa, rifiutando con forza l’idea perversa che la personalizzazione debba necessariamente trasformarsi in un ribassamento dell’asticella.

Far tesoro dell’esperienza quotidiana significa saper osservare con onestà intellettuale come i ragazzi sappiano essere straordinariamente rigorosi tra loro, molto più di quanto immaginiamo noi adulti, quando viene data loro l’opportunità reale di esserlo, senza deleghe assistenzialiste o sconti di comodo. Se la classe diventa un laboratorio quotidiano di democrazia e di co-responsabilità, la fragilità smette di essere stigma sociale e si ricompone naturalmente nel mosaico complesso delle differenze che arricchiscono il gruppo. Nessuno cresce davvero se viene tenuto costantemente al riparo dal vento tagliente del mondo; nessuno impara l’autentica solidarietà se questa viene confusa con la carità pelosa o con la delega esclusiva e isolante al docente di sostegno.

È tempo di restituire alla scuola la sua fisionomia più alta, nobile ed esigente: un luogo esigente e accogliente al tempo stesso, dove la via dell’inclusione non ammette scorciatoie perché sa perfettamente che la meta è l’emancipazione integrale della persona. Saremo ancora capaci di pretendere l’eccellenza umana e culturale da chiunque, rifiutando ogni ribasso compassionevole che sa di condanna? Senza pietismo, senza sconti sulla dignità del conoscere e del crescere, la scuola torna a essere il motore immobile di una società capace di credere nel potenziale infinito di ciascuno, nessuno escluso.